Γεωργιάδης για Τσίπρα: Αφού ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες τι το ήθελε το rebranding;

Πυρά προς τον Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση του νέου του κόμματος εκτόξευσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ Γεωργιάδης, στην πρώτη του ανάρτηση για την ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα «ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» διερωτήθηκε, γιατί ο πρώην πρωθυπουργός έκανε rebranding αφού ακολουθεί την ίδια «συνταγή».

«Αφού τελικά ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην Αριστερά και στην Άκρα Αριστερά τί το ήθελε το rebranding, τους ξένους συμβούλους κλπ;» λέει συγκεκριμένα στην ανάρτησή του στο Χ.

«Ο παλιός γνωστός, αντιπαθής, ανιστόρητος και εμπαθής Αλέξης Τσίπρας…» συμπληρώνει.

Με αφορμή την ατάκα του Τσίπρα ότι «η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας», ο υπουργός Υγείας σχολίασε σκωπτικά: «είπε υπονοώντας τον εαυτό του ο πρωθυπουργός της σκευωρίας Novartis… Και πού να σφίξουν οι ζέστες!»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

ΕΛ.Α.Σ. - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», το όνομα του νέου κόμματος του @atsipras και το ερώτημα είναι ένα:

Αφού τελικά ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην Αριστερά και στην Άκρα Αριστερά τί το ήθελε το rebranding, τους ξένους συμβούλους κλπ … ο παλιός γνωστός, αντιπαθής, ανιστόρητος και εμπαθής Αλέξης Τσίπρας….

«Η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας» είπε υπονοώντας τον εαυτό του ο Π/Θ της σκευωρίας Novartis….

Και πού να σφίξουν οι ζέστες!

Πηγή: skai.gr

