Θρίαμβος για τον εκλεκτό του Τραμπ στο Τέξας

Η επιρροή του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) επιβεβαιώθηκε χθες σε εσωκομματική ψηφοφορία του ρεπουμπλικανικού κόμματος στο Τέξας, όπου ο υπερσυντηρητικός Κεν Πάξτον, που υποστηρίχτηκε από τον ένοικο του Λευκού Οίκου, κέρδισε με διαφορά τον απερχόμενο γερουσιαστή της πολιτείας Τζον Κόρνιν, σύμφωνα με στατιστικές προβολές αμερικανικών μεγάλων ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το CNN, ο Κεν Πάξτον επικράτησε με 62,6% των ψήφων. Κατά το Fox News, έλαβε κάτι περισσότερο, το 62,7%.

Μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές του μέσου της προεδρικής θητείας, κρίσιμες για το άλλο μισό της δεύτερης θητείας του μεγιστάνα, η εσωκομματική ψηφοφορία στη μεγάλη πολιτεία του αμερικανικού Νότου, ιστορικά συντηρητική, αντανακλά την καθοριστική επιρροή του Ντόναλντ Τραμπ στις καριέρες πολιτικών της παράταξης μεν, αν και ο έλεγχός του στο Καπιτώλιο και το κατά πόσον θα τον διατηρήσει αμφισβητείται, με δεδομένη τη δυσαρέσκεια πάνω απ’ όλα για το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, για το σχέδιό του να οικοδομήσει αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο, ή ακόμη να ιδρυθεί ταμείο αποζημιώσεων σε συμμάχους του, ιδίως κάποιους από αυτούς που είχαν εισβάλει στο Κογκρέσο το 2021.

Η νίκη του 63χρονου Κεν Πάξτον, τραμπιστή με ακραίες θέσεις, στον οποίο ο πρόεδρος Τραμπ παρείχε υποστήριξη καθυστερημένη, πλην καθοριστική, εγείρει κίνδυνο να ενταθεί η δυσαρέσκεια στις τάξεις των ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία. Πολλοί από αυτούς τους τελευταίους καλούσαν τον αρχηγό του κράτους να υποστηρίξει τον απερχόμενο γερουσιαστή, που όμως απ’ ό,τι φαίνεται τιμωρήθηκε διότι διαφοροποίησε τη γραμμή του από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το παρελθόν του υπερσυντηρητικού πολιτειακού υπουργού Δικαιοσύνης του Τέξας, μπλεγμένου σε σκάνδαλα, με μια διαδικασία καθαίρεσης στο παθητικό του το 2023, από την οποία πάντως βγήκε αλώβητος, προκαλεί ανησυχία στις τάξεις της κυβερνώσας παράταξης.

Ορισμένοι φοβούνται πως αντί να κρατήσει την έδρα του γερουσιαστή Κόρνιν, την οποία θεωρούν κάτι σαν κομματικό κεκτημένο, θα δώσει την ευκαιρία στους δημοκρατικούς να την αποσπάσουν, για πρώτη φορά έπειτα από τριάντα και πλέον χρόνια.

Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας των ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, ο Τζον Θουν, προειδοποίησε πως οι επιθέσεις σε απερχόμενα μέλη του σώματος ενδέχεται να έχουν συνέπειες στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Πρόσθεσε πως οι παρεμβάσεις του κ. Τραμπ ίσως κάνουν «πιο περίπλοκη» την εφαρμογή του προγράμματός του στο υπόλοιπο της θητείας του.

Η χθεσινή εσωκομματική διαδικασία μεταξύ άλλων έφερε στο προσκήνιο ένα από τα διλήμματα των ρεπουμπλικάνων: η υποστήριξη του προέδρου Τραμπ στον όποιο υποψήφιο μπορεί να είναι αποφασιστική στο εσωτερικό της παράταξης, αλλά οι υποψηφιότητες που επιλέγει μπορεί να μη φέρουν νίκες στο κόμμα τον Νοέμβριο.

Ο Κεν Πάξτον ενδέχεται να αποδειχθεί «βάρος ασήκωτο», είπε ο Τζον Κόρνιν στο Fox News, διαβεβαιώνοντας πως ο ίδιος θα έφερνε καλύτερο αποτέλεσμα στο κόμμα τον Νοέμβριο από τον αντίπαλό του. «Μπορεί να χάσει, αλλά ακόμη κι αν δεν χάσει (...) ίσως έχει αρνητικό αντίκτυπο σε άλλες ψηφοφορίες», προειδοποίησε.

Ο υπερσυντηρητικός θα αναμετρηθεί με τον δημοκρατικό πάστορα Τζέιμς Ταλαρίκο, γνωστό διότι σε συνεντεύξεις του τα τελευταία χρόνια επαναλαμβάνει πως δεν θέλει να αφήσει στους συντηρητικούς την αποκλειστικότητα του μηνύματος της Βίβλου.

Αφού έγινε γνωστή η νίκη του κ. Πάξτον, ο δημοκρατικός υποψήφιος κάλεσε μέσω X τους «υποστηρικτές του γερουσιαστή Κόρνιν» να ενωθούν μαζί του, διαβεβαιώνοντας πως «έχουν θέση στην εκστρατεία του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

