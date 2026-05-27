Ο Λευκός Οίκος ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής ενός κλουβιού αγώνων UFC στο Νότιο Προαύλιό του (South Lawn), ενόψει της εκδήλωσης του επόμενου μήνα για τον εορτασμό των 250 χρόνων από την αμερικανική ανεξαρτησία.

Εργάτες εθεάθησαν να συναρμολογούν θολωτές αψίδες και μια περιοχή εξέδρας, η οποία, με βάση ψηφιακές απεικονίσεις στο διαδίκτυο, θα σχηματίσει ένα οκτάγωνο ρινγκ που περιβάλλεται από συρμάτινο πλέγμα και χιλιάδες προσωρινές θέσεις.

🔥🚨DEVELOPING: The official construction for The White House UFC Freedom 250 has begun and will be live on June 14th. pic.twitter.com/eXGOObUTTN — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) May 26, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), είχε δηλώσει ότι το έργο θα είναι το «μεγαλύτερο γεγονός» που είχε ποτέ το UFC, περιλαμβάνοντας μια «αρένα ακριβώς έξω από την μπροστινή πόρτα του Λευκού Οίκου».

Με την ονομασία UFC Freedom 250, η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου, με το UFC να αναμένεται να δαπανήσει περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια για το έργο.

Ο Βραζιλιάνος Άλεξ Περέιρα θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο Σίριλ Γκαν για τον προσωρινό τίτλο της κατηγορίας βαρέων βαρών του UFC, ενώ ο Γεωργιανός Ιλία Τοπούρια πρόκειται να αντιμετωπίσει τον νυν προσωρινό πρωταθλητή Τζάστιν Γκέιτζι για τον αγώνα της κατηγορίας ελαφρών βαρών.

Ο πρόεδρος του UFC, Ντέινα Γουάιτ, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι 4.300 άτομα θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση, οι περισσότεροι από τους οποίους θα είναι μέλη του στρατού, ενώ 85.000 εισιτήρια θα διατεθούν δωρεάν στο κοινό για να παρακολουθήσει την εκδήλωση στο κοντινό πάρκο Ελίψ (Ellipse Park).

Το UFC δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν εισιτήρια προς γενική πώληση για το κοινό.

«Δεν έχω δει ποτέ κανέναν να θέλει κάτι τόσο πολύ, όσο θέλει ο κόσμος αυτά τα εισιτήρια», είχε δηλώσει προηγουμένως ο Τραμπ σχετικά με τη ζήτηση.

Η διοργανώτρια εταιρεία θα προσφέρει επίσης πακέτα για ορισμένους VIP προσκεκλημένους, εξασφαλίζοντάς τους ειδική πρόσβαση στην εκδήλωση. Το UFC δεν επιβεβαίωσε το κόστος, αλλά οι προσκεκλημένοι θα χρειαστεί, σύμφωνα με πληροφορίες, να καταβάλουν 1,5 εκατομμύριο δολάρια, όπως αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος του MMA, Άριελ Χελγουάνι.

Το UFC δήλωσε ότι δεν θα έχει κέρδος από την εκδήλωση, σύμφωνα με τη μητρική του εταιρεία TKO Group Holdings, με τον πρόεδρο Μαρκ Σαπίρο να δηλώνει ότι το σόου είναι «μια επένδυση για μακροπρόθεσμο ορίζοντα».

Οι εργασίες και εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο

Ο Λευκός Οίκος έχει φιλοξενήσει ψυχαγωγικά αθλήματα και εκδηλώσεις στο παρελθόν, αλλά το σόου του UFC θα σηματοδοτήσει την πρώτη επαγγελματική ζωντανή αθλητική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του.

Η εκδήλωση σηματοδοτεί ακόμη μία κατασκευή στον Λευκό Οίκο, σε μια σειρά έργων για την αναμόρφωσή του από όταν επέστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία.

Ο Τραμπ έχει προσθέσει χρυσές λεπτομέρειες στο Οβάλ Γραφείο, έχει στρώσει με πλακάκια τον «Rose Garden» για να εγκαταστήσει έναν χώρο αίθριου, έχει ανακαινίσει το μπάνιο που είναι συνδεδεμένο με το υπνοδωμάτιο του Λίνκολν και έχει κατεδαφίσει την Ανατολική Πτέρυγα (East Wing), για να δημιουργήσει χώρο για μια νέα αίθουσα χορού.

Πηγή: skai.gr

