Κλιμάκωση Πούτιν: Δίνει στον εαυτό του το δικαίωμα να στέλνει στρατό στο εξωτερικό για να προστατεύσει Ρώσους πολίτες

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε νόμο που του επιτρέπει να αποστέλλει στρατιωτικές δυνάμεις σε ξένες χώρες για να βοηθήσει Ρώσους πολίτες που έχουν συλληφθεί ή βρίσκονται αντιμέτωποι ποινική δίωξη.

Οι εξουσίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία Ρώσων πολιτών που έχουν συλληφθεί ή βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινική δίωξη σε ξένα δικαστήρια χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας, ανέφερε τη Δευτέρα το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το σχετικό νόμο. Οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις όπου Ρώσοι πολίτες έχουν τεθεί υπό κράτηση κατόπιν εντολής διεθνών δικαστικών οργάνων των οποίων η δικαιοδοσία δεν αναγνωρίζεται από τη Ρωσία, πρόσθεσε.

Όπως σχολάζει το πρακτορείο Bloomberg δεν είναι άμεσα σαφές υπό ποιες συνθήκες το Κρεμλίνο θα επικαλεστεί τον νόμο. Η αποστολή στρατού σε ξένη χώρα με σκοπό την απελευθέρωση κάποιου από τη φυλακή θα ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει στρατιωτική σύγκρουση με το εν λόγω κράτος.

Το ρωσικό κοινοβούλιο ψήφισε τον νόμο, την ώρα που οι δυτικές κυβερνήσεις εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον περιορισμό του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας που μεταφέρει πετρέλαιο. Οι αρχές σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει σε αυστηρότερους ελέγχους των εν λόγω πλοίων, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επιβολή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία σχεδιάζει να παρέχει ναυτικές συνοδείες για την προστασία εμπορικών πλοίων, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να ενισχύσει την άμυνα του «σκιώδους στόλου», όπως δήλωσε ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Νικολάι Πατρούσεφ, στην εφημερίδα «Kommersant» τον Μάρτιο.

Πηγή: skai.gr

