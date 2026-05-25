Τα συλλυπητήρια της ΕΠΟ στον Τραϊανό Δέλλα

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέφρασε τα συλλυπητήρια της στον Τραϊανό Δέλλα για την απώλεια της συζύγου του:

Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον πρωταθλητή Ευρώπης του 2004 και legend της Εθνικής Ομάδας, Τραϊανό Δέλλα, για την απώλεια της συζύγου του, Γωγώς Μαστροκώστα.

Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στον Τραϊανό Δέλλα και στην κόρη του, Βικτώρια. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, τα λόγια περιττεύουν και τη θέση τους παίρνει ο σεβασμός στη θλίψη των οικείων.

