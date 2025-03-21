ΟΗΕ: H Eλλάδα ζητεί άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την ανανέωση της εκεχειρίας στη Γάζα

Στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, εστιάζοντας στους Ισραηλινούς ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς, αναφέρθηκε ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Χάλεντ Κιάρι μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που συνεδρίασε για το θέμα.

Ο κ. Κιάρι καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, δηλώνοντας: «Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη σκόπιμη δολοφονία, τα βασανιστήρια, τη σεξουαλική βία και την καταστροφή, ολόκληρες οικογένειες δολοφονήθηκαν, κάηκαν στα σπίτια τους ή απήχθησαν». Τόνισε ότι τα γεγονότα αυτά "δεν θα ξεχαστούν".

Αναφερόμενος στην εκεχειρία και την απελευθέρωση ομήρων του Ιανουαρίου, σημείωσε πως επρόκειτο για "αχτίδα ελπίδας", καθώς 25 όμηροι απελευθερώθηκαν και οι σοροί οκτώ ατόμων επεστράφησαν. Ωστόσο, χαρακτήρισε την δημόσια επίδειξη των ομήρων και των φερέτρων από τη Χαμάς ως "απαράδεκτες τελετές που παραβίασαν το διεθνές δίκαιο".

Επισημαίνοντας τη συνεχιζόμενη κρίση, είπε: «Τουλάχιστον 59 όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, εξακολουθούν να κρατούνται αιχμάλωτοι». Υπογράμμισε ότι «οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα και άνευ όρων».

Ο κ. Κιάρι καταδίκασε την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις 18 Μαρτίου, η οποία προκάλεσε περαιτέρω απώλειες αμάχων και επιδείνωσε τις συνθήκες για τους ομήρους. Επανέλαβε ότι «οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του ΟΗΕ», καλώντας όλα τα μέρη να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Συμμερίστηκε την έκκληση του Γενικού Γραμματέα για την ανάγκη νέας εκεχειρίας ώστε να «προστατευθούν οι άμαχοι - στη Γάζα, στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και στο Ισραήλ, να απελευθερωθούν όμηροι και κρατούμενοι και να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας».

Κατέληξε επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση του ΟΗΕ στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη, δηλώνοντας: «Ο μόνος δρόμος προς μια βιώσιμη ειρήνη θα επιτευχθεί όταν Ισραήλ και Παλαιστίνη ζήσουν πλάι-πλάι με ειρήνη και ασφάλεια», με την Ιερουσαλήμ ως κοινή πρωτεύουσα.

Eλλάδα: Βαθιά ανησυχία για την επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Γάζα

Στην τοποθέτηση του στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης, καταδίκασε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα καταδίκασε αμέσως αυτή την επίθεση, καθώς και την απάνθρωπη μεταχείριση όλων των ομήρων». Τόνισε ότι «59 όμηροι παραμένουν ακόμα στα χέρια της Χαμάς, εκ των οποίων οι 24 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί».

Ο κ. Σέκερης αναφέρθηκε στις περιπτώσεις της Νοά Αργκαμάνι και της οικογένειας Μπίμπας, λέγοντας ότι «οι ιστορίες τους αντικατοπτρίζουν το μέγεθος του πόνου που εξακολουθεί να βιώνεται» και χαρακτήρισε τη συμφωνία για την εκεχειρία και την απελευθέρωση ομήρων ως «ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει πολιτική βούληση».

«Η ελπίδα έγινε ορατή όταν ισραηλινές οικογένειες επανενώθηκαν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα και όταν ο παλαιστινιακός λαός σταμάτησε προσωρινά να μετρά τους νεκρούς του», σημείωσε.

Εξέφρασε επίσης βαθιά ανησυχία για την «επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Γάζα και το βαρύ κόστος σε ανθρώπινες ζωές αμάχων» και ζήτησε την «άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων» για την ανανέωση της εκεχειρίας.

Ο κ. Σέκερης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ανθρωπιστική κρίση, τονίζοντας ότι «η ασφαλής, άνευ όρων, μαζική και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον λαό της Γάζας πρέπει να διασφαλιστεί». Επισήμανε επίσης ότι «τα σημεία διέλευσης των συνόρων πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά» και ότι «ο ρόλος της UNRWA δεν πρέπει να υπονομευθεί».

Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος, επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας για «μια λύση δύο κρατών» και δήλωσε ότι «προσβλέπουμε στο διεθνές συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο εδώ στη Νέα Υόρκη υπό την αιγίδα της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας ως συμπροέδρων».

Υποστήριξε επίσης ότι το αραβικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας είναι «μια εποικοδομητική πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι».

Δεν μπορεί να υπάρξει «επόμενη μέρα» για τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε, «με τη Χαμάς στην εξουσία ή σε οποιαδήποτε θέση που να απειλεί το Ισραήλ».

«Ταυτόχρονα, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι ο πόλεμος στη Γάζα έχει αφήσει πίσω του χιλιάδες Παλαιστινίους νεκρούς, τραυματίες, ξεριζωμένους από τις οικογένειές τους και εσωτερικά εκτοπισμένους» τόνισε.

Καταλήγοντας, ο κ. Σέκερης τόνισε ότι «αυτός ο κύκλος βίας πρέπει να τελειώσει τώρα και οι όμηροι να απελευθερωθούν χωρίς καθυστέρηση» και υπογράμμισε ότι «είναι πλέον σαφές ότι αυτή η σύγκρουση δεν έχει στρατιωτική λύση».

O Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, το Συμβούλιο Ασφαλείας ενημερώθηκε από τον απελευθερωμένο επιζώντα όμηρο Έλι Σαράμπι.

«Στις 7 Οκτωβρίου, ο παράδεισός μου μετατράπηκε σε Κόλαση. 'Αρχισαν οι σειρήνες, οι τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλαν και με άρπαξαν από την οικογένειά μου, για να μην τους ξαναδώ ποτέ. Για 491 ημέρες, ήμουν αιχμάλωτος στο σκοτάδι. Όταν απελευθερώθηκα, ζύγιζα μόλις 44 κιλά. Είχα χάσει πάνω από 30 κιλά, σχεδόν το μισό σωματικό μου βάρος. Για 491 ημέρες, κρατούσα την ελπίδα μου. Ονειρευόμουν να ξαναδώ την οικογένεια μου. Μόνο όταν επέστρεψα σπίτι, έμαθα την αλήθεια. Η γυναίκα μου και οι κόρες μου είχαν σφαγιαστεί από τρομοκράτες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Βρίσκομαι εδώ σήμερα επειδή επέζησα. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, όταν 59 όμηροι είναι ακόμα εκεί. Δεν θα αφήσω κανέναν πίσω. Βρίσκομαι εδώ μπροστά σας τώρα για να δώσω τη μαρτυρία μου. Και για να ρωτήσω - πού ήταν τα Ηνωμένα Έθνη; Πού ήταν ο Ερυθρός Σταυρός; Πού ήταν ο κόσμος;»

Ο Ισραηλινός Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν ανέφερε ότι «το Ισραήλ δεν επέλεξε αυτόν τον πόλεμο. Το έκανε η Χαμάς. Η Χαμάς ήταν αυτή που εισέβαλε στο Ισραήλ και στο σπίτι του Έλι. Ήταν η Χαμάς που έσφαξε τους ανθρώπους μας. Για τρεις μήνες, ήταν η Χαμάς που καθυστέρησε τις διαπραγματεύσεις. Στη Χαμάς δόθηκε η ευκαιρία να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός. Η Χαμάς είχε την επιλογή και επέλεξε τον πόλεμο».

Ο κ. Ντανόν τόνισε ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί «όσο οι Ισραηλινοί όμηροι κρατούνται αιχμάλωτοι από τη Χαμάς στη Γάζα και θα τελειώσει μόνο όταν όλοι οι όμηροι επιστρέψουν στην πατρίδα τους και η Χαμάς ηττηθεί».

«Η σκληρότητα εδώ δεν προέρχεται μόνο από τη Χαμάς. Είναι και από τη σιωπή του κόσμου. Από τις 7 Οκτωβρίου, έχετε ψηφίσει 77 ψηφίσματα σε αυτή την αίθουσα - δεν έχετε ψηφίσει ούτε ένα ψήφισμα που να καταδικάζει τη Χαμάς. Για 530 ημέρες, έχετε διαγράψει τους ομήρους. Μιλήσατε για τη Γάζα χωρίς να αναφέρετε τα εγκλήματα της Χαμάς. Συζητήσατε για την ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς να αναγνωρίσετε την ανθρωπιστική καταστροφή που η Χαμάς προκαλεί σκόπιμα στους ομήρους. Οι τεράστιες ποσότητες βοήθειας που το Ισραήλ διευκόλυνε, συντόνισε και επέτρεψε στη Γάζα έχουν φτάσει σε κάθε τμήμα του πληθυσμού, εκτός από ένα. Τους ομήρους» σημείωσε ο κ. Ντανόν.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας υπήρξε έντονη ανησυχία από αρκετά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη συνεχιζόμενη βία στη Γάζα και για την τύχη των ομήρων. Η πλειοψηφία των μελών έκανε έκκληση για άμεση εκεχειρία, απελευθέρωση των ομήρων και σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Τονίστηκε επίσης ότι η μόνη βιώσιμη λύση παραμένει η πολιτική διαδικασία και η επίτευξη της λύσης των δύο κρατών.

