Εντολή εκκένωσης σε τρεις συνοικίες της νότιας Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους των νότιων συνοικιών της Γάζας να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή, καθώς επίκειται ένα πλήγμα στον τομέα αυτόν.

«Προς όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στη ζώνη η οποία ορίζεται από τις κοινότητες Αλ Σαλατίν, Αλ Καράμα και Αλ Άουντα, αυτή είναι μια προειδοποίηση πριν από ένα πλήγμα. Οι τρομοκρατικές οργανώσεις επιστρέφουν και εκτοξεύουν ρουκέτες από τις κατοικημένες ζώνες (…) Για την ασφάλειά σας, κατευθυνθείτε αμέσως προς τα νότια, προς τα καθορισμένα καταφύγια» ανέφερε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβισάι Αντράε, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Στο μεταξύ, η Τουρκία καταδίκασε μια «ισραηλινή επίθεση» εναντίον ενός νοσοκομείου της Λωρίδας της Γάζας, που είχε κατασκευαστεί από την Άγκυρα, κάνοντας λόγο για «σκόπιμη στόχευση».

«Καταδικάζουμε σθεναρά την καταστροφή από το Ισραήλ του νοσοκομείου τουρκοπαλαιστινιακής φιλίας», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

