Τροχαίο στη Μυτιλήνη: Η στιγμή που η μηχανή με τα δυο παιδιά χτυπάει στο κράσπεδο και στην κολώνα

Σοκαρισμένη παραμένει η κοινωνία της Μυτιλήνης μετά το τροχαίο στην περιοχή της Παναγούδιας που στοίχισε τη ζωή δυο νέων αγοριών ηλικίας 16 και 18 ετών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν φίλοι, με το δυστύχημα να σημειώνεται κατά την επιστροφή τους για την πόλη της Μυτιλήνης από παραλία στην περιοχή Θερμή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, η μηχανή στην οποία επέβαιναν τα δύο παιδιά -υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες - εξετράπη της πορείας της σε μια αριστερή στροφή με αποτέλεσμα πρώτα να προσκρούσει σε κράσπεδο και μετά σε κολώνα φωτισμού.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται ότι δευτερόλεπτα πριν περάσει η μοιραία μηχανή στην οποία επέβαιναν ο 16χρονος και ο 18χρονος, ήταν και άλλα δύο δίκυκλα τα οποία κατάφεραν να πάρουν κανονικά τη στροφή.

Η κηδεία των δυο παιδιών αναμένεται να γίνει αύριο Τετάρτη στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσομαλλούσας.

Πηγή: skai.gr

