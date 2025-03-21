Το Ισραήλ συνεχίζει και επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στη Γάζα - Ο πρόεδρος Χέρτσογκ «βαθιά ανήσυχος»

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν σήμερα τις επιχειρήσεις τους, αεροπορικές και χερσαίες, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ δήλωσε χθες Πέμπτη «ανήσυχος» για την επανέναρξή τους, επικρίνοντας, εμμέσως πλην σαφώς —κάτι αν μη τι άλλο σπάνιο από πλευράς του—, τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είναι αδύνατον να μην είμαι βαθιά ανήσυχος για τη σκληρή πραγματικότητα που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας», είπε ο κ. Χέρτσογκ σε δήλωσή του που καταγράφτηκε σε βίντεο, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον πρωθυπουργό.

Έπειτα από δυο μήνες της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, που χθες Τετάρτη ακολουθήθηκαν από «στοχευμένες» χερσαίες επιχειρήσεις, για να ασκηθεί σύμφωνα με τον κ. Νετανιάχου πίεση στη Χαμάς ώστε να απελευθερώσει τους 58 ομήρους που κρατά ακόμη.

Είναι «αδύνατον να ξαναρχίζουμε τις μάχες για να εκπληρώσουμε την ιερή υποχρέωση να φέρουμε πίσω τους ομήρους», έκρινε ο πρόεδρος Χέρτσογκ.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 504 άνθρωποι, ανάμεσά τους 190 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους αφότου ξανάρχισαν οι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί.

Χθες Πέμπτη ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για «χερσαίες επιχειρήσεις στην περιοχή Σαμπούρα στη Ράφα», στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θυλάκου, προσθέτοντας πως συνεχίζει επίσης να δρα «στη βόρεια και στην κεντρική» Λωρίδα της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Δαυίδ Μένσερ διαβεβαίωσε πως ο στρατός «ελέγχει πλέον την κεντρική και τη νότια Γάζα» και δημιουργεί ζώνη ασφαλείας «μεταξύ βορρά και νότου».

Εξάλλου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου εναντίον της Χεζμπολά, συμμάχου της Χεζμπολά.

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο στρατιωτικός βραχίονας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος ανακοίνωνε ότι στοχοποίησε το Τελ Αβίβ, μεγαλούπολη του κεντρικού Ισραήλ, με ρουκέτες σε αντίποινα για τις «σφαγές αμάχων» που διέπραξε κατ’ αυτόν ο ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία ανέφερε πως αναχαιτίστηκε βλήμα και πρόσθεσε πως ακόμη δύο κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές.

Ο ισραηλινός στρατός εξάλλου ανέφερε ότι αναχαίτισε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, επίσης σύμμαχους της Χαμάς.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα παρότρυνε χθες τον Αραβικό Σύνδεσμο και τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ) να ασκήσουν πίεση για να «τερματιστεί η γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν από την πλευρά του ανήγγειλε πως ότι θα μεταβεί στην Αίγυπτο την 7η και την 8η Απριλίου για συνομιλίες αφιερωμένες κατά κύριο λόγο στο αραβικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας.

«Τασσόμαστε υπέρ της κατάπαυσης του πυρός, η οποία είναι εκ των ων ουκ άνευ» είπε, προσθέτοντας πως θεωρεί επίσης απαραίτητο να υπάρξει «απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Χαμάς» και να γίνουν βήματα προς «πολιτική λύση δυο κρατών», ισραηλινού και παλαιστινιακού.

Έπειτα από εβδομάδες αδιεξόδου, το Ισραήλ εξαπέλυσε μαζικούς και φονικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, για πρώτη φορά τέτοιου εύρους αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς τη 19η Ιανουαρίου.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες, της UNRWA, κατήγγειλε χθες ότι ο πληθυσμός του θυλάκου υπό πολιορκία, ήδη αντιμέτωπος με μείζονα ανθρωπιστική κρίση, υφίσταται «τα πιο απάνθρωπα δεινά».

«Είμαστε πολιορκημένοι, αντιμέτωποι με τον θάνατο και τα βάσανα. Είμαστε εξαντλημένοι. Κάθε μέρα, πάμε από τον έναν τόπο στον άλλον, από τη μια σκηνή στην άλλη, από το ένα σπίτι στο άλλο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μάισα Αμπού Νασρ, το σπίτι της οικογένειας της οποίας ισοπεδώθηκε σε βομβαρδισμό στην Μπέιτ Λάχια (βόρεια).

«Θέλουμε κατάπαυση του πυρός!», είπε ο Μοχάμεντ Χουσέιν, που πήγε να δει τα πτώματα δικών του ανθρώπων στο ινδονησιακό νοσοκομείο. «Είμαστε ανυπεράσπιστος λαός», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, που έλαβε χθες Πέμπτη την «πλήρη υποστήριξη» του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε πως οι μαζικοί βομβαρδισμοί δεν ήταν παρά μόνο «η αρχή» κι υποστήριξε πως η στρατιωτική πίεση είναι «απαραίτητη» για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά την έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, 58 παραμένουν στα χέρια των παλαιστίνιων μαχητών στη Λωρίδα της Γάζας, όμως 34 από αυτούς έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου προχώρησε σήμερα στην καθαίρεση του αρχηγού του υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας και αντικατασκοπείας, ή Σιν Μπετ, του Ρόνεν Μπαρ. Έρευνα της υπηρεσίας του υπέδειξε κυβερνητικές ευθύνες για «τα γεγονότα που οδήγησαν» στην επίθεση που αποτέλεσε έναυσμα του πολέμου.

Κατά την πρώτη φάση της ανακωχής, που τυπικά ολοκληρώθηκε την 1η Μαρτίου, επέστρεψαν στο Ισραήλ 33 όμηροι, ανάμεσά τους 8 νεκροί, ενώ σε αντάλλαγμα αφέθηκαν ελεύθεροι κάπου 1.800 παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε ισραηλινές φυλακές.

Έκτοτε, οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ δεν πήγαν πουθενά.

Η Χαμάς θέλει να αρχίσει η δεύτερη φάση της εκεχειρίας, που προέβλεπε μόνιμη κατάπαυση του πυρός, απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από όλη τη Λωρίδα της Γάζας, να ανοίξουν τα συνοριακά περάσματα για την ανθρωπιστική βοήθεια και να αφεθούν ελεύθεροι οι τελευταίοι όμηροι.

Το Ισραήλ θέλει παράταση της πρώτης φάσης ως τα μέσα Απριλίου και απαιτεί για να αρχίσει η δεύτερη την «αποστρατιωτικοποίηση» της Λωρίδας της Γάζας και να φύγει η Χαμάς, που κυβερνά τον θύλακο από το 2007.

Για να κλιμακώσει την πίεση, το Ισραήλ σταμάτησε στις αρχές του μήνα να επιτρέπει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας και έκοψε την ηλεκτροδότηση στον θύλακο 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Στην έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.218 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα, που συμπεριλαμβάνει τους ομήρους που πέθαναν στην αιχμαλωσία ή ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο.

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς και στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις που ακολούθησαν έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας τουλάχιστον 49.617 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, κατά δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

