Σπάνια εμφάνιση για την Μπρουκ Σμιθ: Πώς είναι σήμερα η «Κάθριν» από τη «Σιωπή των Αμνών»

Σπάνια δημόσια εμφάνιση έκανε η Μπρουκ Σμιθ, η ηθοποιός που έγινε γνωστή μέσα από τη θρυλική ταινία «Η σιωπή των αμνών», όπου υποδύθηκε την Κάθριν Μάρτιν, το τελευταίο θύμα του Μπάφαλο Μπιλ.

Η ηθοποιός απαθανατίστηκε στο Λος Άντζελες την ημέρα των 59ων γενεθλίων της, σε μια χαλαρή έξοδο με τον σκύλο της. Η Μπρουκ Σμιθ έγινε παγκοσμίως γνωστή το 1991 με τον ρόλο της κόρης γερουσιαστή που πέφτει θύμα απαγωγής από τον Τζέιμ Γκαμπ, τον κατά συρροή δολοφόνο που έμεινε στην κινηματογραφική ιστορία ως Μπάφαλο Μπιλ. Στην ταινία, τον ανατριχιαστικό ρόλο υποδύθηκε ο Τεντ Λεβίν, ενώ η Κάθριν Μάρτιν κρατείται παγιδευμένη στον πάτο ενός πηγαδιού, σε μερικές από τις πιο αγωνιώδεις σκηνές του φιλμ.

Silence of the Lambs icon Brooke Smith who played Buffalo Bill's final victim makes rare public outing at 59

Η Κάθριν καταφέρνει τελικά να σωθεί χάρη στην Κλαρίς Στάρλινγκ, την εκπαιδευόμενη πράκτορα του FBI που υποδύθηκε η Τζόντι Φόστερ, η οποία εντοπίζει το κρησφύγετο του δολοφόνου μετά τις συναντήσεις της με τον Χάνιμπαλ Λέκτερ, τον εμβληματικό ρόλο του Άντονι Χόπκινς.

Η ταινία του Τζόναθαν Ντέμι έγραψε ιστορία, καθώς έγινε μόλις η τρίτη ταινία που κέρδισε και τα πέντε μεγάλα Όσκαρ: καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, α’ ανδρικού ρόλου, α’ γυναικείου ρόλου και διασκευασμένου σεναρίου.

Η ίδια η Μπρουκ Σμιθ έχει μιλήσει στο παρελθόν για την εμπειρία της στα γυρίσματα, αποκαλύπτοντας ότι δεν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο. Όπως είχε πει, ο Τζόναθαν Ντέμι την κάλεσε και της εξήγησε τι είχε στο μυαλό του για την Κάθριν, με την ίδια να θέλει να τον πείσει πως ήταν διατεθειμένη να φτάσει τον ρόλο όσο πιο μακριά μπορούσε.

Για τις ανάγκες της ταινίας, η ηθοποιός πήρε περίπου 11 κιλά, κάτι που, όπως έχει παραδεχτεί, αποδείχθηκε σωματικά κουραστικό και δύσκολο μετά το τέλος των γυρισμάτων, όταν προσπαθούσε να επανέλθει. Έχει επίσης εξομολογηθεί πως τη φόβιζε ιδιαίτερα η σκηνή όπου η Κάθριν βλέπει τα ψεύτικα νύχια στον λάκκο και το σενάριο έγραφε απλώς ότι «ουρλιάζει ξανά και ξανά». Μετά τη «Σιωπή των Αμνών», η Σμιθ συνέχισε την καριέρα της στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Το τηλεοπτικό κοινό τη θυμάται επίσης από τον ρόλο της στο «Grey’s Anatomy», αλλά και από το «Bates Motel».

Πηγή: skai.gr

