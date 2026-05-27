Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρώην σύμβουλός του, Νίκος Καρανίκας, με αφορμή την ανακοίνωση του νέου κόμματος «ΕΛΑΣ», κάνοντας λόγο για προσβολή της ιστορίας και της ηθικής της Αριστεράς.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Καρανίκας υποστήριξε ότι «ο Τσίπρας έχει βάλει σκοπό από το 2019 και μετά να προσβάλλει και να ξεφτιλίσει την έννοια, τη μνήμη και την ηθική της Αριστεράς», επικρίνοντας ιδιαίτερα την επιλογή του ονόματος του νέου πολιτικού φορέα.

Όπως ανέφερε, το ακρωνύμιο «ΕΛΑΣ» δεν έχει καμία σχέση με προσωποπαγή και ΙΧ κόμματα, σημειώνοντας πως πρόκειται για «ένα ακρωνύμιο με ιστορική σημασία και βάρος» που «δεν πρέπει να είναι προϊόν κατανάλωσης διαφημιστικών εταιρειών».

Ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα εκτίμησε ακόμη ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε αρχικά ένα «rebranding» με άνοιγμα προς τον κεντρώο χώρο, το οποίο όμως – όπως είπε – απέτυχε. «Ο Τσίπρας αντί για rebranding έκανε reunion», σχολίασε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «μάζεψε όσους δεν τον πολυαμφισβήτησαν».

«Ανήθικη η χρήση του ονόματος ΕΛΑΣ»

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο Νίκος Καρανίκας χαρακτήρισε «ανήθικη» τη χρήση του ονόματος «ΕΛΑΣ», υπογραμμίζοντας ότι αφορά «έναν ένοπλο αντιστασιακό στρατό που πολέμησε για την ελευθερία, με ανθρώπους που ρίσκαραν τη ζωή τους, και όχι για να μπει το όνομά τους σε ένα προσωποπαγές κόμμα».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα δεν εκφράζει την Αριστερά, επαναλαμβάνοντας πως «η Αριστερά δεν συνάδει με προσωποπαγή ΙΧ κόμματα».

Ο πρώην σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού άφησε αιχμές και για τις πολιτικές και επιχειρηματικές σχέσεις γύρω από το νέο εγχείρημα, κάνοντας λόγο για «deal με ολιγάρχες», ενώ αναφέρθηκε ονομαστικά σε πρόσωπα που – όπως είπε – πλαισιώνουν το νέο σχήμα.

Όπως υπογράμμισε:

«Να σας πω ένα deal: μετατράπηκε ο Μελισσανίδης σε αριστερό;. Είναι ο Έγκελς της Ελλάδος. Αλλά είχαμε deal με τους χυδαίους όρους, όταν ο κύριος Μάρης πήγε να βάλει κανένα εκατομμυριάκι στην Αυγή για να επηρεάσει και να συμβάλει στην αντιπαράθεση της Αχτσιόγλου με τον Κασσελάκη. Είδε ότι έχασε το άλογό του, είναι καθαρά στοιχηματική η λογική του, και απέσυρε το ποσό. Δεν το λέω εγώ αυτό, δημοσιεύτηκε, κανείς δεν το αρνήθηκε».

Κλείνοντας, προέβλεψε ότι «πάλι θα χάσει από τον Μητσοτάκη ο Τσίπρας», εκτιμώντας ότι «ο κόσμος έχει απηυδήσει από τη δημαγωγία».

Πηγή: skai.gr

