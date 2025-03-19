Ισραήλ: Μεγάλη διαδήλωση κατά του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ

Xιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Ιερουσαλήμ σήμερα εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον για αντιδημοκρατική παρέκκλιση και ότι συνεχίζει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας χωρίς να σκέφτεται τους 58 ομήρους που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς στον θύλακα.

Η διαδήλωση, η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα του Ισραήλ εδώ και μήνες, οργανώθηκε από ομάδες αντιπάλων του Νετανιάχου που διαμαρτύρονταν για την απόφασή του να αποπέμψει τον Ρονέν Μπαρ, επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας (Σιν Μπετ).

Μετά την ανακοίνωση της αποπομπής του Μπαρ ξεκίνησαν και πάλι τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, κι έτσι στη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε μπροστά από την Κνεσέτ πήραν μέρος και οργανώσεις οικογενειών και συγγενών των ομήρων.

«Ελπίζουμε ότι όλος ο λαός του Ισραήλ θα ενταχθεί στο κίνημα και θα συνεχίσει μέχρι να αποκατασταθεί η δημοκρατία και να απελευθερωθούν οι όμηροι», δήλωσε ο 68χρονος Ζεέβ Μπεράρ που πήγε στην Ιερουσαλήμ από το Τελ Αβίβ για να πάρει μέρος στις κινητοποιήσεις.

«Εσύ είσαι ο αρχηγός, δικό σου είναι το λάθος» και «έχεις αίμα στα χέρια σου», φώναζαν οι συγκεντρωμένοι, απευθυνόμενοι στον Νετανιάχου.

Άλλοι κρατούσαν πανό με το σύνθημα «Είμαστε όλοι όμηροι», ενώ κάποιοι ζητούσαν από τις ΗΠΑ, ιστορικό σύμμαχο του εβραϊκού κράτους, «Να σώσουν το Ισραήλ από το Νετανιάχου».

Εγκρίνοντας νέα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας ο Νετανιάχου, όπως εκτιμούν οι συγγενείς των ομήρων, τους «θυσίασε», καθώς ενδέχεται να είναι και εκείνοι μεταξύ των δεκάδων ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους τις δύο τελευταίες ημέρες στον παλαιστινιακό θύλακα.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν στην πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, 58 παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων οι 34 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Οι διαδηλωτές κατηγόρησαν τον Νετανιάχου ότι εκμεταλλεύεται τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς για να φιμώσει τους εσωτερικούς του επικριτές και για να συγκεντρώσει περισσότερες εξουσίες.

Σχέδιο μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, το οποίο προέβλεπε τον περιορισμό των εξουσιών του Ανώτατου Δικαστηρίου, είχε προκαλέσει στις αρχές του 2023 τεράστιες κινητοποιήσεις και είχε διχάσει το Ισραήλ.

«Τα δύο τελευταία χρόνια ήταν ένας εφιάλτης, έχει έρθει η ώρα να σώσουμε τη χώρα και τη δημοκρατία», δήλωσε η Γιαέλ Μπαρόν, μια 55χρονη κάτοικος της Μοντίν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι πρόκειται να αποπέμψει τον επικεφαλής της Σιν Μπετ, ισχυριζόμενος ότι δεν του έχει πλέον «εμπιστοσύνη» μετά την αποτυχία της υπηρεσίας να εμποδίσει την αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει ξεκινήσει εξάλλου διαδικασία καθαίρεσης της γενικής εισαγγελέως της χώρας, η οποία εξέφρασε επιφυλάξεις για την πολιτική που ακολουθεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

