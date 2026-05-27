Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε σε ένα κανάλι στο instagram για τη ζωή του και την πορεία του από την Ελλάδα και τις δύσκολες οικονομικές στιγμές που πέρασε μέχρι τις ΗΠΑ και τη σεζόν που έβγαλε 120 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Έλληνας άσος δίνει συμβουλές στα νέα παιδιά για το πώς να διαχειρίζονται τα χρήματά τους αλλά και το πώς να δίνουν κίνητρο στον εαυτό τους για να εξελίσσονται.

«Ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντης σου να μη γνωρίζουν ο ένας τον άλλο γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν. Πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου», ανέφερε μεταξύ άλλων ενώ επεσήμανε ότι οι αθλητές έχουν το μυαλό τους στα αυτοκίνητα και τις αλυσίδες με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς, εάν δεν έχουν επενδύσει τα χρήματά τους, να μένουν ταπί οι έξι στους δέκα λίγα χρόνια μετά το τέλος της καριέρας τους.

«Το να είσαι πλούσιος είναι αυτό που βλέπεις, ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις. Ακραίος πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις αλλά έχεις, δεν έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις. Ο Έλληνας μπασκετμπολίστας τόνισε επίσης ότι θέλει να γίνει δισεκατομμυριούχος.

«Ήσουν ποτέ μπατίρης;», ήταν η ερώτηση που του έγινε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να του αναφέρει δίχως δισταγμό… «ναι, όλη μου τη ζωή. Πουλούσα πράγματα στον δρόμο», αναφέρει.

