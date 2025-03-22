Το Παρίσι, το Βερολίνο και το Λονδίνο απηύθυναν χθες Παρασκευή «επείγουσα» έκκληση να υπάρξει «άμεση επιστροφή στην κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, εκφράζοντας «φρίκη» για τον εξαιρετικά βαρύ απολογισμό μεταξύ των παλαιστινίων αμάχων αφότου οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ξανάρχισαν ευρείας κλίμακας βομβαρδισμούς και επιχειρήσεις εκεί το πρωί της Τρίτης.

«Μας προκαλεί φρίκη ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων κι απευθύνουμε επείγουσα έκκληση να υπάρξει άμεση επιστροφή στην κατάπαυση του πυρός», αναφέρει κοινή ανακοίνωση, συνταγμένη στα αγγλικά, που υπογράφεται από τους επικεφαλής της διπλωματίας της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό, της Γερμανίας Ανναλένα Μπέρμποκ και της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι· κάνει λόγο για «δραματικό βήμα πίσω για τον πληθυσμό της Γάζας, τους ομήρους, τις οικογένειές τους και το σύνολο της περιφέρειας».

Η ανακοίνωση καλεί ακόμη τις αρχές του Ισραήλ να αποκαταστήσουν βασικές υπηρεσίες, ιδίως την ύδρευση και την ηλεκτροδότηση, να επιτρέψουν πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια και ιατρικές διακομιδές εκτός θυλάκου για περίθαλψη «σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», καθώς και τη Χαμάς να προχωρήσει στην απελευθέρωση των ομήρων.

