ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 17 συλληφθέντες από την Κρήτη 

Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οδηγούνται σήμερα, Τετάρτη οι 17 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνολικά στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί βρίσκονται 300 άτομα, σύμφωνα με το EΡTNews. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν έχουν άμεση σχέση με τη γεωργική απασχόληση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι 285 εξ αυτών εμφανίζονται ως εκμεταλλευτές των «ορφανών» αγροτεμαχίων. Πρόκειται για άτομα που κατηγορούνται ότι έκαναν τις αιτήσεις, ως καλλιεργητές των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων για να πάρουν τις επιδοτήσεις και τελικά εισέπραξαν τα χρήματα των επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ– ανεξάρτητα αν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας δεν τα πήραν όλα αυτοί, παρά ένα μικρό μερίδιο, ως αμοιβή για τη χρήση του ονόματός τους. Άλλοι 15 κατηγορούνται για απόπειρα στο συγκεκριμένο αδίκημα, καθώς δεν κατάφεραν τελικά να εισπράξουν επιδοτήσεις στο διάστημα 2019-2024, που είναι το βασικό κατηγορητήριο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι εκ των 17 βασικών κατηγορουμένων έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές. Κάθισαν κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο εδώλιο δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 2023-αρχές του 2024, αλλά αθωώθηκαν, καθώς για τα αδικήματα εκείνα της απάτης σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχουν υποβληθεί μηνύσεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας αντιδήμαρχος, ενώ εγκέφαλοι φέρεται να είναι δύο αδέλφια λογιστές.

Η λεία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατ. ευρώ και οι Αρχές εξετάζουν την πιθανότητα οι εμπλεκόμενοι να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Πηγή: skai.gr

