Επτά εργαζόμενοι της μη κυβερνητικής οργάνωσης World Central Kitchen (WCK) σκοτώθηκαν χθες, Δευτέρα, στο αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ εναντίον οχήματος στο οποίο επέβαιναν, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική ΜΚΟ, προσθέτοντας ότι αναστέλλει τις δραστηριότητές της στην περιοχή.

«Η World Central Kitchen συντετριμμένη επιβεβαιώνει ότι επτά μέλη της ομάδας μας σκοτώθηκαν στη Γάζα από πλήγμα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων», ανακοίνωσε επίσημα η ΜΚΟ με έδρα τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι «κατάγονταν από την Αυστραλία, την Πολωνία, τη Βρετανία, ένας είχε διπλή υπηκοότητα ΗΠΑ και Καναδά και ένας Παλαιστίνιος».

Παρά το γεγονός ότι η WCK ενεργούσε σε συντονισμό με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, η αυτοκινητοπομπή της επλήγη την ώρα που αναχωρούσε από αποθήκη στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλα στη Λωρίδα της Γάζας, αφού είχε εκφορτώσει περισσότερους από 100 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας για τους Παλαιστίνιους του θύλακα.

World Central Kitchen is devastated to confirm seven members of our team have been killed in an IDF strike in Gaza. Read our full statement on the loss of our team members here: https://t.co/gsijamzfMU pic.twitter.com/PtQCxX5XrW — World Central Kitchen (@WCKitchen) April 2, 2024

«Δεν πρόκειται απλώς για μια επίθεση εναντίον της WCK, πρόκειται για μια επίθεση εναντίον των ανθρωπιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στις πιο δύσκολες συνθήκες, όπου τα τρόφιμα χρησιμοποιούνται ως όπλο πολέμου», κατήγγειλε η Έριν Γκορ στέλεχος της WCK.

«Είναι ασυγχώρητο», τόνισε.

Από την πλευρά του ο ιδρυτής της ΜΚΟ, ο σεφ Χοσέ Αντρές, δήλωσε ότι «ράγισε η καρδιά μου» και ότι πενθεί για τις οικογένειες και τους φίλους των νεκρών.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει τους φόνους αδιακρίτως», τόνισε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Πρέπει να σταματήσει να περιορίζει την ανθρωπιστική βοήθεια, να σταματήσει να σκοτώνει αμάχους και εργαζόμενους σε οργανώσεις αρωγής και να σταματήσει να χρησιμοποιεί τα τρόφιμα ως όπλο πολέμου. Καμία άλλη αθώα ζωή να μην χαθεί. Η ειρήνη αρχίζει μέσω της κοινής μας ανθρωπιάς. Πρέπει να αρχίσει τώρα».

Η WCK ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις δραστηριότητές της στην περιοχή, και πρόσθεσε ότι θα λάβει σύντομα αποφάσεις για τις μελλοντικές της κινήσεις.

Today @WCKitchen lost several of our sisters and brothers in an IDF air strike in Gaza. I am heartbroken and grieving for their families and friends and our whole WCK family. These are people…angels…I served alongside in Ukraine, Gaza, Turkey, Morocco, Bahamas, Indonesia. They… https://t.co/rM3xbsiQ1Q — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) April 1, 2024

Η ΜΚΟ παρέχει τρόφιμα και προετοιμάζει γεύματα για ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τον Μάρτιο είχε ανακοινώσει πως είχε προσφέρει περισσότερα από 42 εκατομμύρια γεύματα στη Λωρίδα της Γάζας σε διάστημα 175 ημερών.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε «συντετριμμένος» για τους θανάτους σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας εργαζομένων της αμερικανικής ΜΚΟ World Central Kitchen.

«Είμαστε συντετριμμένοι και βαθιά ανάστατοι» για το πλήγμα, ανέφερε μέσω X η εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Έιντριεν Γουότσον. «Οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις πρέπει να προστατεύονται» καθώς «διανέμουν βοήθεια απελπιστικά απαραίτητη» και «παροτρύνουμε το Ισραήλ να διενεργήσει αμέσως έρευνα» για το συμβάν, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

