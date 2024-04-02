Εργαζόμενοι αμερικανικής οργάνωσης αρωγής σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζα

Πέντε εργαζόμενοι της μη κυβερνητικής οργάνωσης World Central Kitchen (WCK), ανάμεσά τους τέσσερις ξένοι, σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα σε αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του οχήματος στο οποίο επέβαιναν, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές.

Σύμφωνα με παλαιστινιακά και ισραηλινά ΜΜΕ, επρόκειτο για ανθρώπους από την Πολωνία, την Αυστραλία, τη Βρετανία και την Ιρλανδία, καθώς και τον παλαιστίνιο οδηγό και διερμηνέα της ομάδας.

«Είμαστε ενήμεροι για τα δημοσιεύματα κατά τα οποία μέλη της World Central Kitchen σκοτώθηκαν σε επίθεση του ισραηλινού στρατού καθώς εργάζονταν στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να διανείμουμε τρόφιμα στη Γάζα», ανέφερε η ΜΚΟ μέσω X (του πρώην Twitter). «Πρόκειται για τραγωδία. Οι εργαζόμενοι σε οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και οι άμαχοι δεν πρέπει ποτέ να γίνονται στόχος. Ουδέποτε», πρόσθεσε, με τις λέξεις «ποτέ» και «ουδέποτε» με κεφαλαία γράμματα.

Ο ιδρυτής της WCK, ο σεφ Χοσέ Αντρές, σχολίασε «ράγισε η καρδιά μου», αναφερόμενος στους «αγγέλους» με τους οποίες ανέφερε πως συνεργάστηκε «στην Ουκρανία, στη Γάζα, στην Τουρκία, στο Μαρόκο, στις Μπαχάμες, στην Ινδονησία», τονίζοντας πως δεν είναι «απρόσωποι» ούτε «ανώνυμοι» και καλώντας τον στρατό του να Ισραήλ να «σταματήσει τους σκοτωμούς χωρίς διάκριση».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε μέσω Telegram πως «εξετάζει στο κορυφαίο επίπεδο το τραγικό συμβάν» για να «κατανοηθούν οι περιστάσεις» της επιδρομής και διαβεβαίωσε πως «εργάζεται σε στενό συντονισμό με τη WCK» για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στους άμαχους στη Λωρίδα της Γάζας.

Η αμερικανική ΜΚΟ World Central Kitchen συμμετέχει στην αποστολή βοήθειας διά θαλάσσης, μέσω Κύπρου, στη Λωρίδα της Γάζας και στην κατασκευή προσωρινής αποβάθρας σε ακτή του παλαιστινιακού θυλάκου για να καταστούν δυνατές οι εκφορτώσεις.

Το πρώτο πλοίο με βοήθεια που αναχώρησε από την Κύπρο εκφορτώθηκε στα μέσα Μαρτίου, υπό την επίβλεψη του ισραηλινού στρατού.

Σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία επικοινωνίας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς ανέφερε πως σκοπός της επίθεσης ήταν να «τρομοκρατηθούν» οι εργαζόμενοι σε οργανώσεις αρωγής και να μη συνεχίσουν τις προσπάθειές τους στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε στη ραδιοφωνία του δημόσιου δικτύου ABC ότι το υπουργείο Εξωτερικών προσπαθεί «επειγόντως» να επαληθεύσει εάν έχασε τη ζωη του Αυστραλός.

Εκπρόσωπος της αυστραλιανής διπλωματίας δήλωσε πως «έχουμε πει με σαφήνεια πως είναι ανάγκη να προστατεύονται οι ζωές των αμάχων σε αυτόν τον πόλεμο. Έχουμε πει με απόλυτη σαφήνεια πως αναμένουμε οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Γάζα να έχουν ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση».

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε σε νοσοκομείο στη Ντέιρ αλ Μπάλα πέντε πτώματα και τρία ξένα διαβατήρια πλάι τους. Βίντεο που περιήλθε στην κατοχή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς εικονίζει τη διακομιδή των πτωμάτων στο νοσοκομείο από τραυματιοφορείς.

Τον περασμένο μήνα, η WCK ανακοίνωσε πως διένειμε πάνω από 42 εκατομμύρια γεύματα στη Λωρίδα της Γάζας σε 175 ημέρες.

Ο σεφ Χοσέ Αντρές ίδρυσε τη World Central Kitchen το 2010, όταν ανέλαβε πρωτοβουλία για να σταλούν μάγειρες και τρόφιμα στην Αϊτή έπειτα από τον καταστροφικό σεισμό που είχε πλήξει τη χώρα. Έκτοτε, η ΜΚΟ προσέφερε βοήθεια σε κατοίκους περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, μετανάστες και πρόσφυγες στα σύνορα ΗΠΑ/Μεξικού, υγειονομικούς κατά την περίοδο της πανδημίας και θύματα συρράξεων.

