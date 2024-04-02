Λευκός Οίκος: Το Ισραήλ υποσχέθηκε να «λάβει υπόψη» τις ανησυχίες των ΗΠΑ για τη Ράφα

Ισραηλινοί αξιωματούχοι, που συζήτησαν μέσω ασφαλούς ψηφιακής σύνδεσης με αμερικανούς ομολόγους τους χθες Δευτέρα, «συμφώνησαν να λάβουν υπόψη» τις αμερικανικές ανησυχίες για το ζήτημα της σχεδιαζόμενης χερσαίας επίθεσης ευρείας κλίμακας του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Κατά τη διάρκεια της δίωρης συζήτησης αμερικανοί αξιωματούχοι «εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για διάφορα επιχειρησιακά σχέδια» όσον αφορά τη Ράφα, πόλη στην οποία και γύρω από την οποία έχουν καταφύγει κάπου 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι, στη μεγάλη πλειονότητά τους εκτοπισμένοι από άλλες περιοχές του θύλακα εξαιτίας των βομβαρδισμών και των μαχών, η κατάσταση των οποίων θορυβεί τη διεθνή κοινότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

