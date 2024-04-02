Ο Τραμπ καταθέτει εγγύηση 175 εκατ. δολαρίων μετά την καταδίκη του σε αστική δίκη για απάτη

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε χθες Δευτέρα αξιόγραφο 175 εκατ. δολαρίων εν είδει εγγύησης μετά την καταδίκη του στη Νέα Υόρκη για απάτη της εταιρίας του στο πλαίσιο αστικής δίκης, αποτρέποντας έτσι τις επαπειλούμενες συντηρητικές κατασχέσεις πόρων του από τις πολιτειακές αρχές που δυνητικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν ως ακόμη και στην κατάρρευση τον όμιλο ακινήτων του.

Ο 77χρονος μεγιστάνας, που θα αντιμετωπίσει στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου τον Δημοκρατικό διάδοχό του Τζο Μπάιντεν, κρίθηκε ένοχος τη 16η Φεβρουαρίου για απάτη, πιο συγκεκριμένα για τεχνητή διόγκωση της αξίας των ακινήτων του κατά δισεκ. δολάρια για να εξασφαλίζει ευνοϊκότερους όρους δανεισμού και ασφαλίσεων.

Αρχικά, ο κ. Τραμπ ζητήθηκε να καταβάλει εγγύηση 454 εκατ. δολαρίων. Όμως εφετείο αποφάσισε την 25η Μαρτίου να αναστείλει την επιβολή της απόφασης του δικαστή Άρθουρ Ενγκόρον, υπό τον όρο πως ο επιχειρηματίας θα κατέβαλε το μικρότερο ποσό εντός προθεσμίας δέκα ημερών.

Τριμελές εφετείο εκκρεμεί να εξετάσει προσφυγή του κ. Τραμπ για την ουσία της υπόθεσης· η μείωση του ποσού της εγγύησης που καλείτο να καταβάλει δεν υποδεικνύει τίποτε ως προς την έκβαση της προσφυγής, δηλαδή ποια θα είναι η απόφαση των εφετών.

Η υποβολή εγγύησης αποτρέπει πάντως το ενδεχόμενο η εισαγγελία της Νέας Υόρκης να ζητήσει να κατασχεθούν ιδιοκτησιακά στοιχεία του πρώην προέδρου, ανάμεσά τους ο Trump Tower στη Νέα Υόρκη, το γήπεδο γκολφ και θέρετρο που διαθέτει στο Γουεστσέστερ, ή η κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει τις κατηγορίες και χαρακτηρίζει τη δίκη του πολιτικό «κυνήγι μαγισσών» με πρωταγωνίστρια την ομοσπονδιακή εισαγγελέα Λετίσια Τζέιμς, Δημοκρατική που του άσκησε δίωξη το 2022.

Ο μεγιστάνας, που έκανε περιουσία στον τομέα των ακινήτων προτού ανατρέψει το αμερικανικό πολιτικό σκηνικό και θέσει υπό αμφισβήτηση την ίδια τη δημοκρατία στις ΗΠΑ, χαρακτηρίζει «απάτη» την απόφαση σε βάρος του κι έχει καταφερθεί επανειλημμένα δημόσια εναντίον της εισαγγελέα Τζέιμς και του δικαστή Ενγκόρον.

Ο κ. Τραμπ αντιμετωπίζει ακόμη τέσσερις δίκες, ποινικής φύσης, ανάμεσά τους μια ξανά στη Νέα Υόρκη, που αναμένεται να αρχίσει περί τη 15η Απριλίου. Αυτή η διαδικασία αφορά απάτη με σκοπό την καταβολή χρημάτων για την εξαγορά της σιωπής πορνοστάρ πριν από τις εκλογές του 2016.

Ακόμη, αντιμετωπίζει δυο δίκες για την απόπειρά του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020, όταν ηττήθηκε από τον διάδοχό του Μπάιντεν, κι ακόμη μια για τον τρόπο που χειρίστηκε απόρρητα έγγραφα όταν αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο.

Δηλώνει αθώος και στις τέσσερις υποθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

