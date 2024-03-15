Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εκατό και πλέον τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από πυρά εναντίον πλήθους που περίμενε σε τοποθεσία διανομής τροφίμων στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι άμαχοι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά.

Ομως, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι «ένοπλοι Παλαιστίνιοι» πυροβόλησαν χθες Πέμπτη το βράδυ εναντίον των πλήθους που περίμενε τη διανομή επισιτιστικής βοήθειας στην πόλη της Γάζας, απορρίπτοντας τις κατηγορίες της Χαμάς.

«Περίπου μία ώρα πριν την άφιξη του κομβόι», υπεύθυνος για την ασφαλή διέλευση του οποίου ήταν ο στρατός, «ένοπλοι Παλαιστίνιοι άνοιξαν πυρ, την ώρα που άμαχοι κάτοικοι της Γάζας ανέμεναν την άφιξή του», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

Όταν έφτασαν τα φορτηγά, «οι ένοπλοι Παλαιστίνιοι συνέχισαν να πυροβολούν ενώ το πλήθος των κατοίκων της Γάζας άρχισε να λεηλατεί τα φορτηγά», πρόσθεσε ο στρατός. Διευκρίνισε εξάλλου ότι «ένας αριθμός αμάχων» «καταπλακώθηκε από τα φορτηγά».

Δεν υπήρξε «κανένα πλήγμα από πυροβόλα, καμία αεροπορική επιδρομή ή πυροβολισμός προς την κατεύθυνση των αμάχων», διαβεβαίωσε ο στρατός, αφού «εξέτασε τα επιχειρησιακά του συστήματα».

«Οι τρομοκράτες της Χαμάς εξακολουθούν να βάλλουν κατά των άμαχων κατοίκων της Γάζας που αναζητούν τροφή και η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι ευθύνεται» για τις επιθέσεις αυτές, τόνισε ο ισραηλινός στρατός.

Το μακελειό στις 29 Φεβρουαρίου που προκάλεσε παγκόσμιο σοκ

Στις 29 Φεβρουαρίου τουλάχιστον 120 άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης στην πόλη της Γάζας κατά τη διάρκεια διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, το οποίο είχε κατηγορήσει και τότε τον ισραηλινό στρατό ότι άνοιξε πυρ.

Προκαταρκτική εξέταση για το τραγικό περιστατικό που διεξήγαγε ο ισραηλινός στρατός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι Ισραηλινοί στρατιώτες «δεν πυροβόλησαν εναντίον του ανθρωπιστικού κομβόι, αλλά (…) εναντίον αριθμού υπόπτων που τους πλησίαζαν και αποτελούσαν απειλή», είχε ανακοινώσει στις 8 Μαρτίου.

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού εκείνου που είχε ερωτηθεί από το AFP είχε δηλώσει ότι «χιλιάδες άνθρωποι» «έσπευσαν στα φορτηγά» και «Ισραηλινοί στρατιώτες (που ήταν παρόντες) πυροβόλησαν εναντίον του πλήθους διότι οι άνθρωποι πλησίασαν πάρα πολύ στα άρματα μάχης».

Πηγή: skai.gr

