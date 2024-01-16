Φιντάν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη στηρίζουν την τρομοκρατική οργάνωση PKK

Σε υψηλούς τόνους διατηρεί τη ρητορική της κατά των ΗΠΑ και της Ευρώπης η Άγκυρα, με τον υπουργό Εξωτερικών της γειτονικής χώρας Χακάν Φιντάν, να εξαπολύει νέες βολές εναντίον τους.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωσνταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, σε ομιλία του ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε τη θέση της Τουρκίας, λέγοντας ότι «ΗΠΑ και Ευρώπη στηρίζουν την τρομοκρατική οργάνωση PKK».

«Οι παράγοντες που βρίσκονται εντός της Συρίας για τους δικούς τους λόγους, τηρούν στάση υποστήριξης για την παρουσία του PKK. Eμείς είμαστε αποφασισμένοι να καταπολεμήσουμε το PKK και εντός της Συρίας, καθώς αυτή η σχέση τους είναι απειλή για την εθνική μας ασφάλεια», τόνισε και πρόσθεσε:

«Οι ΗΠΑ με τη δικαιολογία της καταπολέμησης του Ισλαμικού Κράτους παρέχουν υποστήριξη τεχνολογίας και στρατιωτικής προμήθειας. Σε αυτή τη δράση των ΗΠΑ δίνουν υποστήριξη και κάοιες χώρες της Ευρώπης. Απο την άλλη η Ρωσία ανέχεται την παρουσία τoυ PKK στην περιοχή δυτικά του Ευφράτη στην περιοχή του Τελ Ριφά».

