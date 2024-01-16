Μπλίνκεν σε Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν την υποστήριξη στην Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν υποσχέθηκε σήμερα ότι θα διατηρηθεί η αμερικανική υποστήριξη στην Ουκρανία, έπειτα από συνάντηση που είχε στο Νταβός με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

"Είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε την υποστήριξή μας στην Ουκρανία και εργαζόμαστε πολύ στενά με το Κογκρέσο "σχετικά με το θέμα αυτό, δήλωσε ο Ά. Μπλίνκεν στη διάρκεια μιας συνάντησης με τον Β. Ζελένσκι στο περιθώριο της συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. "Ξέρω πως οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί μας θα κάνουν το ίδιο πράγμα".

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, που ήταν επίσης παρών, διαβεβαίωσε τον Ουκρανό πρόεδρο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους είναι αποφασισμένοι να "διασφαλίσουν πως η Ρωσία θα αποτύχει και η Ουκρανία θα κερδίσει".

Ο Β. Ζελένσκι ευχαρίστησε τη διοίκηση Μπάιντεν και τη "δικομματική υποστήριξη" στο αμερικανικό Κογκρέσο. "Υπολογίζουμε αληθινά στην υποστήριξή σας -- στη συνέχιση της τεράστιας υποστήριξής σας", είπε.

Ανέφερε κυρίως το αμερικανό σύστημα Patriot, που βοήθησε την Ουκρανία στην αντιαεροπορική άμυνά της απέναντι στις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στείλει περίπου 44 δισ. δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, στα οποία προστίθενται πολλά δισεκατομμύρια βοήθειας και οικονομικής υποστήριξης.

Η διοίκηση Μπάιντεν αποδέσμευσε το τελευταίο πακέτο βοήθειάς της στα τέλη Δεκεμβρίου, όμως οι Ρεπουμπλικάνοι θέτουν ως όρο για την υποστήριξή τους σε ένα νέο πακέτο τη δραστική αυστηροποίηση της αμερικανικής μεταναστευτικής πολιτικής.

Ορισμένοι ανάμεσά τους, κυρίως ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ που παρουσιάζεται ως φαβορί στο στρατόπεδό του στην εκστρατεία για το προεδρικό χρίσμα, εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για αυτήν τη βοήθεια και τις πιθανότητες ουκρανικής νίκης.

Η διοίκηση Μπάιντεν ζητεί συνολικά από το Κογκρέσο να εγκρίνει ένα πακέτο 61 δισ. δολαρίων για τη βοήθεια στην Ουκρανία, όπως και για το Ισραήλ και την Ταϊβάν, σκοποί που είναι πιο δημοφιλείς για τους Ρεπουμπλικανούς.

