Ενώπιον της Επιτροπής Επιχειρήσεων και Εμπορίου της Βουλής των Κοινοτήτων στο Λονδίνο κατέθεσαν το πρωί βασικοί πρωταγωνιστές, θύματα και θύτες, του σκανδάλου των άδικων κατηγοριών και διώξεων σε βάρος χιλιάδων υπευθύνων τοπικών ταχυδρομείων από την κεντρική διοίκηση του βρετανικού Ταχυδρομείου (Post Office).

Οι κατηγορίες κατά 3.500 ανθρώπων και διώξεις κατά 736 εξ αυτών, που είχαν αγοράσει το δικαίωμα να λειτουργούν τοπικά ταχυδρομεία, ήταν κινήσεις του Post Office από το 1999 ως το 2015. Αφορμή ήταν η ύπαρξη πλασματικών λογιστικών ελλειμμάτων στους λογαριασμούς των εν λόγω τοπικών καταστημάτων.

Όπως αποδείχθηκε στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, τα ελλείμματα ήταν προϊόν εσφαλμένων υπολογισμών που οφείλονταν σε τεχνικά προβλήματα του λογισμικού Horizon της ιαπωνικής εταιρείας Fujitsu. Ήταν το λογισμικό που είχε εισαγάγει η κεντρική διοίκηση του Post Office το 1999 για λογιστικές και άλλες καθημερινές εργασίες.

Πολλοί από τους κατηγορηθέντες είχαν εξ αρχής αλλά μάταια υποδείξει στην κεντρική διοίκηση ότι το λογισμικό έπασχε από τεχνικά προβλήματα. Ορισμένοι κατέληξαν στη φυλακή με κατηγορίες ψευδών λογιστικών δηλώσεων και κλοπής, άλλοι αυτοκτόνησαν, εκατοντάδες υποφέρουν ακόμα ψυχολογικά και πολλοί καταστράφηκαν οικονομικά, καθώς μεταξύ άλλων επιχείρησαν να καλύψουν τα ελλείμματα με δικά τους χρήματα.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή διεξήγαγε τη σημερινή συνεδρίαση με τις καταθέσεις λίγες ημέρες μετά από την απόφαση της κυβέρνησης να προωθήσει νόμο που θα απαλλάσσει από τις κατηγορίες τους εμπλεκόμενους. Ο πρωθυπουργός Σούνακ έκανε μάλιστα λόγο από το βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων για «τη μεγαλύτερη δικαστική πλάνη στην ιστορία της χώρας».

Αυτή η κυβερνητική κίνηση με τη σειρά της ακολούθησε τη δημόσια κατακραυγή για τη μεταχείριση αυτών των ανθρώπων μετά από την υπενθύμιση του σκανδάλου από δραματική σειρά τεσσάρων επεισοδίων που προέβαλε το ITV τις τέσσερις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Στην κατάθεσή τους οι πραγματικοί πρωταγωνιστές από την πλευρά των θυμάτων, οι Άλαν Μπέιτς και Τζο Χάμιλτον, περιέγραψαν τον αντίκτυπο που έχει επιφέρει η πολυετής περιπέτεια στη ζωή των ίδιων και των συναδέλφων τους.

Ο κ. Μπέιτς, για τον οποίο μετά από τη δραματική σειρά υπάρχουν πλέον παροτρύνσεις να λάβει τιμητική διάκριση από την πολιτεία, κατέστησε επιπλέον σαφές πως παρά τις παραδοχές και τις υποσχέσεις δεν έχει λάβει ακόμα προσφορά αποζημίωσης από τους αρμοδίους.

Καταθέτοντας για πρώτη φορά σε μια τέτοια επιτροπή, ο νυν επικεφαλής της Fujitsu στην Ευρώπη Πολ Πάτερσον ζήτησε συγνώμη από τα θύματα, παραδέχθηκε πως το λογισμικό Horizon είχε «σφάλματα» και επιπλέον χαρακτήρισε «ηθική υποχρέωση» του γιαπωνέζικου κολοσσού να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αποζημιώσεων των θυμάτων.

Ο από το 2019 διευθυντής του Post Office Νικ Ριντ παραδέχθηκε πως αν αποδειχθεί ότι η προκάτοχός του Πόλα Βένελς και άλλα στελέχη γνώριζαν και προσπάθησαν να συγκαλυφθούν το λάθος, τότε θα πρέπει να υποστούν κυρώσεις.

Ωστόσο, δήλωσε άγνοια για το κρίσιμο ζήτημα του πότε περιήλθε στη γνώση της διοίκησης του Ταχυδρομείου ότι μπορούσε να υπάρξει πρόσβαση στους κατά τόπους λογαριασμούς του Horizon δίχως να το καταλάβουν οι υπεύθυνοι των τοπικών ταχυδρομείων, για το πού κατέληξαν τα χρήματα που έβαλαν από την τσέπη τους τα θύματα για να καλύψουν τα ανύπαρκτα ελλείμματα, αλλά και για το ύψος των αποζημιώσεων που θα πρέπει να δοθούν στους διωχθέντες.

Ο κ. Ριντ προκάλεσε την αγανάκτηση των μελών της κοινοβουλευτικής επιτροπής επιμένοντας ότι δεν είναι δουλειά του να ερευνήσει τι έγινε στο παρελθόν, αν και παραδέχθηκε πως στο Post Office μέχρι πρόσφατα επικρατούσε μία «κουλτούρα άρνησης», που έχει ως αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων.

Παράλληλα με την κοινοβουλευτική επιτροπή, τις εργασίες της συνεχίζει την Τρίτη η ανεξάρτητη δημόσια έρευνα που έχει διαταχθεί για την υπόθεση.

Καταθέτοντας εκεί ο σημερινός αρμόδιος για τα ταχυδρομεία υφυπουργός Κέβιν Χόλινρεϊκ στην ουσία παραδέχθηκε πως διαδοχικές κυβερνήσεις ολιγώρησαν, ακόμα και όταν ανέκυψαν ερωτήματα για το Horizon.

Ανακοίνωσε δε πως ο νέος νόμος για τα θύματα θα παρουσιαστεί «εντός εβδομάδων», καθώς και ότι μέχρι τώρα 2.700 θύματα έχουν συμφωνήσει με την προσφερόμενη αποζημίωση, δηλαδή το 64% των περιπτώσεων. Εξέφρασε την ελπίδα όλες οι εκκρεμείς περιπτώσεις να έχουν διευθετηθεί μέχρι τον Αύγουστο.



