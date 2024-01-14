Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή ότι τουρκικές δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» 10 μαχητές του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) σε νέες αεροπορικές επιδρομές στις περιοχές Μετίνα και Γκάρα στο βόρειο Ιράκ.

Εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της κουρδικής οργάνωσης PKK ανακοίνωσε και το Σάββατο ο τουρκικός στρατός στο Ιράκ και τη Συρία.

Οι τουρκικές αεροπορικές επιδρομές κατέστρεψαν 25 στόχους στη βόρεια Συρία, το Ιράκ, «πολλοί τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν», ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας.

Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας «εξουδετέρωσαν τουλάχιστον 57 τρομοκράτες του PKK στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία τις τελευταίες 24 ώρες», ανακοίνωσε το Σάββατο η Άγκυρα.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

