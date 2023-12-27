Τηλεφωνική επικοινωνία Φιντάν - Μπλίνκεν: Συζήτησαν και για Κύπρο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, είχε σήμερα 27 Δεκεμβρίου τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Η επικοινωνία έγινε στη σκιά της χθεσινής απόφασης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης να εγκρίνει το πρωτόκολλο προσχώρησης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ωστόσο σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές συζητήθηκαν και οι εξελίξεις στην Κύπρο.

Αναφερόμενος στη χθεσινή απόφαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για τη Σουηδία, ο Τούρκος υπουργός δήλωσε ότι η διαδικασία συνεχίζεται στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, καθώς εκκρεμεί η έγκριση και από την Ολομέλεια.

Όσον αφορά στο θέμα της πώλησης στην Τουρκία αμερικανικών μαχητικών F-16, ο Χακάν Φιντάν φέρεται να δήλωσε ότι η τουρκική πλευρά αναμένει από την αμερικανική κυβέρνηση και το αμερικανικό Κογκρέσο να ενεργήσουν σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας και να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας συζητήθηκαν επίσης οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα, με την τουρκική πλευρά να υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μόνιμη ειρήνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

