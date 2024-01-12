Ο Φιντάν ζητεί από τον Κάμερον να μειωθεί η ένταση στον Κόλπο του Άντεν

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ζήτησε από τον Βρετανό ομόλογό του Ντέιβιντ Κάμερον να υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης στον Κόλπο του Άντεν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα το βράδυ οι δύο αξιωματούχοι, δήλωσαν τουρκικές διπλωματικές πηγές.
Ο Φιντάν επεσήμανε ότι μαίνονται ήδη πολλές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και ότι η ένταση στον Κόλπο του Άντεν θα πρέπει να μειωθεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
