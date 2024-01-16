Ιταλία: 20χρονη με αλλεργία στο γάλα πέθανε από υποτιθέμενο vegan τιραμισού

Έρευνα για ανθρωποκτονία ξεκίνησαν οι ιταλικές αρχές μετά τον θάνατο μιας 20χρονης με αλλεργία στα γαλακτοκομικά, η οποία σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, έχασε την ζωή της από αλλεργικό σοκ αφού της σέρβιραν ένα επιδόρπιο τιραμισού που παρασκευάστηκε με γάλα ενώ φέρεται να την είχαν διαβεβαιώσει πως έχει παρασκευαστεί με vegan υλικά

Η Άννα Μπελισάριο και ο φίλος της φέρεται να είχαν δειπνήσει σε ένα εστιατόριο γρήγορου φαγητού στο Μιλάνο στις 26 Ιανουαρίου του 2023.

Όταν παρήγγειλε την vegan τιραμισού η κοπέλα ήλεγξε την ετικέτα την και ζήτησε πρόσθετες πληροφορίες για το γλυκό ενημερώνοντας το μαγαζί πως είναι αλλεργική.

Αφού την καθησύχασαν, άρχισε να το τρώει.

Με τη δεύτερη κουταλιά η κοπέλα αντελήφθη πως κάτι δεν πάει καλά και έτρεξε στην τουαλέτα προσπαθώντας να κάνει εμετό.

Πήρε φάρμακο για το άσθμα και την κορτιζόνη, που κουβαλούσε διαρκώς μαζί της, αλλά λίγο αργότερα έχασε τις αισθήσεις της έχοντας υποστεί αναφυλακτικό σοκ.

Πέθανε στις 5 Φεβρουαρίου στο νοσοκομείο San Raffaele.

Οι δύο γυναίκες που διατηρούσαν το ζαχαροπλαστείο που προμήθευε το εστιατόριο αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οπως έδειξαν τα προκαταρκτικά ευρήματα, οι δύο γυναίκες μπέρδεψαν τα τιμολόγια γλυκών vegan με άλλα που περιείχαν γάλα.

Εικάζεται ότι η εταιρεία δεν απέτρεψε την ανάμειξη των δύο γραμμών παραγωγής στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, που προμήθευε τότε 63 εστιατόρια με vegan τιραμισού.

Οι εισαγγελείς, βάσει πληροφοριών από υποκλαπείσες συνομιλίες, ανέφεραν ότι αν γινόταν σωστά ο διαχωρισμός των συστατικών, τα vegan γλυκά παράγονταν σε διαφορετικό χώρο από τα υπόλοιπα και το προσωπικό είχε λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και όχι ένα τετράωρο σεμινάριο, δεν θα είχε αναμειχθεί καζεΐνη με προϊόντα φυτικής προέλευσης στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, που είχε ως αποτέλεσμα την νόθευση του προιόντος.

Οι ιταλικές Αρχές εντόπισαν ίχνη πρωτεϊνης γάλακτος και σε άλλες συσκευασίες τιραμισού της ίδιας φίρμας.

Αλλά πέραν τούτων βρέθηκαν και ίχνη αυγού στη μαγιονέζα που περιείχε το vegan σάντουιτς, το οποίο επίσης έφαγε τη μοιραία εκείνη μέρα η κοπέλα στο φαστφουντάδικο.

Το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας απέσυρε από την αγορά το προϊόν Τιραμισού στις 6 Φεβρουαρίου του 2023.

Πηγή: skai.gr

