Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου άσκησε πιέσεις στην Ευρώπη ώστε να πειστεί η Αίγυπτος να δεχθεί πρόσφυγες από τη Γάζα, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times.

Ωστόσο, ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, απέρριψαν την πρόταση του Ισραηλινού πρωθυπουργού ως μη ρεαλιστική, επισημαίνοντας τη σθεναρή αντίσταση της Αιγύπτου στην ιδέα της αποδοχής προσφύγων από τη Γάζα, έστω και σε προσωρινή βάση. Το Κάιρο έχει εκφράσει έντονα τις ανησυχίες του ότι το Ισραήλ θα επιδιώξει να χρησιμοποιήσει την κρίση για να μεταφέρει τα προβλήματά του με τους Παλαιστίνιους στην Αίγυπτο.

BREAKING: The Financial Times reports Netanyahu tried to convince EU leaders to pressure Egypt to take refugees from the Gaza Strip — The Spectator Index (@spectatorindex) October 31, 2023

Ο Πρόεδρος Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι είχε δηλώσει ότι η χώρα του απέρριψε «κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης του Παλαιστινιακού ζητήματος με στρατιωτικά μέσα ή μέσω της αναγκαστικής εκτόπισης Παλαιστινίων από τη γη τους, κάτι που θα ήταν εις βάρος των χωρών της περιοχής».

Ο πιθανός ρόλος της Αιγύπτου συζητήθηκε στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, σύμφωνα με πηγές των FT άτομα. Ωστόσο, οι ηγέτες κατέληξαν σε συμφωνία η Αίγυπτος να διαδραματίσει ρόλο στην παροχή ευρείας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και να μην γίνει αποδέκτης πιέσεων για να δεχθεί πρόσφυγες.

«Ο Νετανιάχου άσκησε ισχυρές πιέσεις ώστε η Αίγυπτος να πάρει τους κατοίκους της Γάζας τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης», είπε ένας δυτικός διπλωμάτης.



Πηγή: skai.gr

