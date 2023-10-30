Βοήθεια στη Γάζα: Η Χαμάς καλεί την Αίγυπτο να δράσει «αποφασιστικά»

Στέλεχος της Χαμάς παρότρυνε χθες Κυριακή τις αρχές της Αιγύπτου να ενεργήσουν με «αποφασιστικό» τρόπο για να φθάσει βοήθεια στον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας, αντιμέτωπο με τεράστιες ελλείψεις νερού, τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων.

«Η Αίγυπτος δεν πρέπει να παραμείνει θεατής, να περιορίζεται σε εκκλήσεις» για της δοθεί άδεια προκειμένου «να μπει βοήθεια στη Γάζα», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Περιμένουμε η Αίγυπτος να πάρει αποφασιστική θέση, που θα επιτρέψει να μπει στη Γάζα βοήθεια το συντομότερο δυνατό», επέμεινε.

Ο μικρός παλαιστινιακός θύλακας σφυροκοπείται από τον ισραηλινό στρατό από την 7η Οκτωβρίου, αφού ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση σε τομείς της ισραηλινής επικράτειας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 1.400 άνθρωποι, οι περισσότεροι άμαχοι.

Η Χαμάς, που κυβερνά στη Λωρίδα της Γάζας, λέει πως πάνω από 8.000 άνθρωποι, επίσης οι περισσότεροι άμαχοι, έχουν σκοτωθεί σε αυτό τον πόλεμο.

Οι αυτοκινητοπομπές με ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορούν να μπουν στον θύλακα παρά μόνο από το συνοριακό φυλάκιο στη Ράφα της Αιγύπτου.

Ως χθες είχαν εισέλθει περίπου 90 φορτηγά, περνώντας από το συγκεκριμένο σημείο διέλευσης κατόπιν συμφωνίας που διαπραγματεύθηκαν οι ΗΠΑ και η Αίγυπτος.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε σημαντική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Οι δυο ηγέτες «δεσμεύτηκαν στη σημαντική επιτάχυνση και αύξηση της βοήθειας που ρέει στη Γάζα από αύριο και κατόπιν συνεχώς», σημειώνεται στο δελτίο Τύπου της αμερικανικής προεδρίας.

Η Αίγυπτος –η πρώτη αραβική χώρα που σύναψε διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ το 1979– συγκαταλέγεται στους βασικούς ενδιάμεσους στις προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των 230 και πλέον ομήρων της Χαμάς, που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

