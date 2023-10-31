Βίντεο, σε προοπτική πρώτου προσώπου, που δείχνει τα μέλη της να συγκρούονται με τις ισραηλινές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας την Κυριακή, έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα η Χαμάς.



Το βίντεο δείχνει αρχικά πλάνα από drone των ισραηλινών δυνάμεων που συγκεντρώθηκαν μέσα στη Γάζα, κοντά στο συνοριακό πέρασμα του Ερέζ, πριν περάσει σε κάμερα σώματος ενός στελέχους της Χαμάς.



Ορισμένα ένοπλα μέλη της Χαμάς βγαίνουν από μια σήραγγα και πλησιάζουν αργά την περιοχή όπου σταθμεύουν οι ισραηλινές δυνάμεις.



Οι ένοπλοι ανοίγουν πυρ κατά των στρατευμάτων του Ισραηλινού Στρατού και ακολουθεί ανταλλαγή πυρών.



Τις τελευταίες ημέρες, σημειώθηκαν πολλές μάχες στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς ο Ισραηλινός Στρατός επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του.



Το IDF έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει ότι δύο στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στην επιχείρηση — ένας από πυρά όλμων και άλλος σε ανταλλαγή πυρών.



Σύμφωνα με το IDF, δεκάδες τρομοκράτες της Χαμάς, μεταξύ αυτών και ηγετικά στελέχη, έχουν σκοτωθεί στη Γάζα εν μέσω της χερσαίας εισβολής.



📹 متابعة صفا| القسام تنشر مشاهد من التحام مجاهديها بالقوات المتوغلة غرب "إيرز" يوم الأحد 29 أكتوبر واشتباكهم معها pic.twitter.com/CdNph9eyj3 October 31, 2023

Πηγή: skai.gr

