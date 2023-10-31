Συνεχίζεται η χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού μέσα στην Λωρίδα της Γάζας, με τις δυνάμεις των IDF να προωθούνται συνεχώς, παράλληλα με το «σφυροκόπημα» εναντίον θέσεων της Χαμάς.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα σήμερα πλάνα και φωτογραφίες από τη χερσαία επιχείρηση, στα οποία φαίνονται στρατιώτες και τανκς να έχουν μπει στον αστικό ιστό της Γάζας.

מפקד פיקוד דרום בהערכת מצב ברצועת עזה: pic.twitter.com/bKAJZtTg7Q — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 31, 2023

Στο βίντεο φαίνονται οι ισοπεδωμένες και έρημες γειτονιές. Άρματα μάχης περνούν πάνω από τα ερείπια ενώ ένας Ισραηλινός σταρτιώτης καρφώνει ένα παράθυρο, μέσα σε ένα κατεστραμμένο κτίσμα.

במהלך פעילויות הכוחות הקרקעיים, הכוחות ניהלו מספר קרבות עם חוליות מחבלים שירו לעבר הכוחות טילי נ"ט או מקלעים. הכוחות חיסלו מחבלים והכווינו כוחות אווירים על מנת להשמיד מטרות ותשתיות טרור בזמן אמת pic.twitter.com/LK3ST1MaAU — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 31, 2023

Οι IDF ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι δυνάμεις της σκότωσαν «πολλούς» τρομοκράτες της Χαμάς κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων χθεσινών χερσαίων επιχειρήσεων καθώς και ότι χτύπησαν περίπου 300 στόχους της οργάνωσης.

Την ίδια ώρα, οι New York Times δημοσίευσαν δορυφορικές εικόνες που δείχνουν ότι τα ισραηλινά στρατεύματα να έχουν εισχωρήσει 5 χλμ. μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, φτάνοντας σε αστικές περιοχές στα περίχωρα της Γάζας.

Satellite imagery taken Monday morning shows the scale of one of Israel’s main advances into northern Gaza. https://t.co/KVUu2dx4pM — The New York Times (@nytimes) October 31, 2023

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times τα ισραηλινά τανκς φαίνονται να έχουν προσωρήσει νότια μέχρι τη γειτονιά Al Karama, βόρεια της πόλης της Γάζας.

