Ο ισραηλινός στρατός μπήκε 5 χλμ μέσα στη Γάζα - Βίντεο και φωτογραφίες

Στα πλάνα φαίνονται οι κατεστραμμένες και έρημες γειτονιές ενώ άρματα μάχης περνούν πάνω από τα ερείπια - Σύμφωνα με τους New York Times, τα ισραηλινά τανκς έφτασαν σε αστικές περιοχές στα περίχωρα της Γάζας

στρατός ισραήλ

Συνεχίζεται η χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού μέσα στην Λωρίδα της Γάζας, με τις δυνάμεις των IDF να προωθούνται συνεχώς, παράλληλα με το «σφυροκόπημα» εναντίον θέσεων της Χαμάς. 

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα σήμερα πλάνα και φωτογραφίες από τη χερσαία επιχείρηση, στα οποία φαίνονται στρατιώτες και τανκς να έχουν μπει στον αστικό ιστό της Γάζας. 

Στο βίντεο φαίνονται οι ισοπεδωμένες και έρημες γειτονιές. Άρματα μάχης περνούν πάνω από τα ερείπια ενώ ένας Ισραηλινός σταρτιώτης καρφώνει ένα παράθυρο, μέσα σε ένα κατεστραμμένο κτίσμα. 

Οι IDF ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι δυνάμεις της σκότωσαν «πολλούς» τρομοκράτες της Χαμάς κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων χθεσινών χερσαίων επιχειρήσεων καθώς και ότι χτύπησαν περίπου 300 στόχους της οργάνωσης. 

Την ίδια ώρα, οι New York Times δημοσίευσαν δορυφορικές εικόνες που δείχνουν ότι τα ισραηλινά στρατεύματα να έχουν εισχωρήσει 5 χλμ. μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, φτάνοντας σε αστικές περιοχές στα περίχωρα της Γάζας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times τα ισραηλινά τανκς φαίνονται να έχουν προσωρήσει νότια μέχρι τη γειτονιά Al Karama, βόρεια της πόλης της Γάζας. 

