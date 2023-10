Ανθρωπιστική κρίση στη Νότια Γάζα: Πρόσφυγες ψάχνουν για νερό και ψωμί Κόσμος 11:46, 18.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Πάνω από 600.000 Παλαιστίνιοι κατέφυγαν στη νότια Λωρίδα της Γάζας για να γλιτώσουν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Οι συνθήκες διαβίωσης είναι άθλιες