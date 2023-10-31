Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την ορμή μίας ακόμα ισχυρής καταιγίδας με διάρκεια ημερών υφίσταται το Ηνωμένο Βασίλειο, δέκα ημέρες μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις και τους ισχυρούς ανέμους της Καταιγίδας Μπαμπέτ, που έπληξε κυρίως την ανατολική Σκωτία με εκτεταμένες πλημμύρες, ζημιές και επτά νεκρούς.

Από τη νύχτα κάποια σημεία πόλεων της Βόρειας Ιρλανδίας έχουν μετατραπεί σε λίμνη λόγω της Καταιγίδας Κίραν, που αναμένεται συνολικά μέχρι και το πρωί της Τετάρτης να φέρει βροχή έως και 100 χιλιοστών σε κάποιες περιοχές.

Η καταιγίδα θα πλήξει στη συνέχεια κατά σειρά τη Σκωτία, τη βόρεια Αγγλία, την Ουαλία και τη νότια Αγγλία.

Στη νότια Αγγλία αναμένεται βροχή ύψους 60 χιλιοστών κατά τόπους, ενώ ακόμα και μικρότερης έντασης βροχή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε άλλες περιοχές της βορειότερες Αγγλίας και της Σκωτίας που υπέστησαν τη μήνι της Καταιγίδας Μπαμπέτ, με τα ύδατα να μην έχουν ακόμα υποχωρήσει πλήρως.

Στο Λονδίνο θα κλείσει για πρώτη φέτος εντός της Τρίτης το φράγμα του Τάμεση, καθώς τη δυνατή βροχή που προβλέπεται θα συνοδεύει και πλημμυρίδα, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερχείλισης.

Το Μετεωρολογικό Γραφείο έχει εκδώσει κίτρινες προειδοποιήσεις για τις σφοδρές βροχοπτώσεις και για ανέμους που μπορεί να φτάσουν τα 145 χιλιόμετρα την ώρα. Οι προειδοποιήσεις ισχύουν κάθε μέρα μέχρι και την Πέμπτη.

