Μήνυμα στις τρεις ομήρους που απεικονίζονται στο βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς ανάρτησε στο X o Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ενώ σχολιάζοντας τη δημοσιοποίηση του βίντεο έκανε λόγο για «σκληρή ψυχολογική προπαγάνδα από τη Χαμάς».

Ο Νετανιάχου στην ανάρτησή του αναφέρει ότι «απευθύνομαι στην Elena Trupanov, στην Daniel Aloni και την Ramon Kirsht που απήχθησαν από τη Χαμάς που διαπράττει εγκλήματα πολέμου:

Σας αγκαλιάζω. Η καρδιά μας είναι κοντά σε εσάς και τους άλλους απαχθέντες.

Κάνουμε τα πάντα για να φέρουμε όλους τους απαχθέντες και αγνοούμενους στο σπίτι.



אני פונה לילנה טרופנוב, דניאל אלוני ורימון קירשט שנחטפו על ידי החמאס שמבצע פשעי מלחמה:



אני מחבק אתכן. ליבנו אתכן ועם שאר החטופים.



אנו עושים הכל כדי להחזיר את כל החטופים והנעדרים הביתה. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 30, 2023

Υπενθυμίζεται ότι στο βίντεο των 76 δευτερόλεπτων, που δημοσιοποιήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς με τον τίτλο «ορισμένοι κρατούμενοι Σιωνιστές απευθύνουν μήνυμα στον (Μπενιαμίν) Νετανιάχου και την κυβέρνησή του», μπορεί να δει κανείς μία από αυτές τις τρεις γυναίκες να καλεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να καταλήξει σε ανταλλαγή αιχμαλώτων με το ισλαμιστικό κίνημα προκειμένου να αφεθούν ελεύθερες

🇵🇸🇮🇱 | JUST IN - WAR ISRAEL-GAZA: Hamas has just released new video footage, in which three israeli hostages in Al-Qassam detention have given a message to Prime Minister Benjamín Netanyahu.

pic.twitter.com/mpMiZfMagc — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 30, 2023

