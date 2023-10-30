Λογαριασμός
Νετανιάχου για το βίντεο με τις τρεις ομήρους της Χαμάς: Σκληρή ψυχολογική προπαγάνδα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου απευθυνόμενος στις ομήρους είπε σας αγκαλιάζω, η καρδιά μας είναι κοντά σε εσάς και τους άλλους απαχθέντες

Νετανιάχου

Μήνυμα στις τρεις ομήρους που απεικονίζονται στο βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς ανάρτησε στο X o Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ενώ σχολιάζοντας τη δημοσιοποίηση του βίντεο έκανε λόγο για «σκληρή ψυχολογική προπαγάνδα από τη Χαμάς».

Ο Νετανιάχου στην ανάρτησή του αναφέρει ότι «απευθύνομαι στην Elena Trupanov, στην Daniel Aloni και την Ramon Kirsht που απήχθησαν από τη Χαμάς που διαπράττει εγκλήματα πολέμου:

Σας αγκαλιάζω. Η καρδιά μας είναι κοντά σε εσάς και τους άλλους απαχθέντες.

Κάνουμε τα πάντα για να φέρουμε όλους τους απαχθέντες και αγνοούμενους στο σπίτι.
 

Υπενθυμίζεται ότι στο βίντεο των 76 δευτερόλεπτων, που δημοσιοποιήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς με τον τίτλο «ορισμένοι κρατούμενοι Σιωνιστές απευθύνουν μήνυμα στον (Μπενιαμίν) Νετανιάχου και την κυβέρνησή του», μπορεί να δει κανείς μία από αυτές τις τρεις γυναίκες να καλεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να καταλήξει σε ανταλλαγή αιχμαλώτων με το ισλαμιστικό κίνημα προκειμένου να αφεθούν ελεύθερες 

