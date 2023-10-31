Λογαριασμός
Στους 240 οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό

O IDF ανακοίνωσε επίσης ότι 315 στρατιώτες του Ισραηλινού Στρατού έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου, οπότε επιτέθηκε η Χαμάς

Hostages

Ο αριθμός των ομήρων που πιστεύεται ότι κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα αναθεωρήθηκε και πάλι προς τα πάνω, ανερχόμενος πλέον σε 240, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Ο Χαγκάρι ανακοίνωσε επίσης ότι 315 στρατιώτες του Ισραηλινού Στρατού έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου, οπότε επιτέθηκε η Χαμάς.



Ο Ισραηλινός Στρατός ολοκλήρωσε την πρώτη του επιτυχημένη απελευθέρωση ομήρων από τις 7 Οκτωβρίου τη Δευτέρα, διασώζοντας έναν Ισραηλινό στρατιώτη, τον Όρι Μέγκιντις, που απήχθη από τη Χαμάς σε μια κοινή επιχείρηση μεταξύ του Ισραηλινού Στρατού και της Ισραηλινής Υπηρεσίας Ασφαλείας (ISA), γνωστή και ως Σιν Μπετ.
