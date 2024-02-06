Ευχές Μακρόν για «ταχεία ανάρρωση» στον βασιλιά Κάρολο

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε χθες, Δευτέρα, το βράδυ «τους φιλικούς χαιρετισμούς» του στον βασιλιά Κάρολο Γ' της Βρετανίας που διαγνώστηκε με καρκίνο, και του ευχήθηκε στα αγγλικά «ταχεία ανάρρωση», με μήνυμά του το οποίο δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X.

«Οι σκέψεις μας πηγαίνουν στο βρετανικό λαό», πρόσθεσε ο Μακρόν, ενώνοντας τις ευχές του για ανάρρωση με εκείνες απ' όλο τον κόσμο που ακολούθησαν την ανακοίνωση για την ασθένεια του βασιλιά.

Το πρόβλημα υγείας του βασιλιά Καρόλου Γ' διαγνώστηκε στη διάρκεια πρόσφατης επέμβασης στον προστάτη.

Εννέα μήνες μετά την ενθρόνισή του, ο 75χρονος μονάρχης δεν προβλέπει ωστόσο να σταματήσει εντελώς τις δραστηριότητές του ως αρχηγού του κράτους του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και άλλων 14 χωρών, ανακοινώθηκε χθες, Δευτέρα, από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Τα ανάκτορα έκαναν γνωστό πως αυτό το πρόβλημα υγείας δεν είναι καρκίνος του προστάτη.

