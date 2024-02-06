Ελαφριές ζημιές υπέστη βρετανικό φορτηγό πλοίο σε επίθεση drone στην Ερυθρά Θάλασσα

Βρετανικό φορτηγό πλοίο που κινείται στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοικτά της Υεμένης, υπέστη ελαφριές ζημιές σε επίθεση drone, ανέφερε σήμερα το πρωί ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας εξειδικευμένη στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Σύμφωνα με την Ambrey, η «αριστερή πλευρά» του φορτηγού πλοίου βρετανικής ιδιοκτησίας υπό σημαία νήσων Μπαρμπάντος υπέστη «ήσσονος σημασίας ζημιές» στην επίθεση του UAV.

Από την πλευρά της, η υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας της Βρετανίας (UKMTO) ανέφερε πως η επίθεση έγινε σε θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια δυτικά της Χοντάιντα. Κατά την ίδια πηγή, το πλήρωμα είδε UAV στην αριστερή πλευρά του, που εξαπέλυσε μικρό βλήμα εναντίον του, προκαλώντας επιπόλαιες ζημιές στα παράθυρα της γέφυρας.

Πάντα σύμφωνα με τη UKMTO, το συμβάν σημειώθηκε περί τις 02:00 (ώρα Ελλάδας).

Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Δεν έχει υπάρξει, ως τώρα τουλάχιστον, ανάληψη ευθύνης από τους Χούθι, που έχουν εξαπολύσει πάνω από τριάντα επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

