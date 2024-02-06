Μαίνονται οι μάχες στη Γάζα - Η Ράφα στο στόχαστρο του ισραηλινού στρατού

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν συνεχίζει σήμερα την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο των προσπαθειών να κηρυχθεί ανακωχή στον πόλεμο του Ισραήλ και της Χαμάς, που οδεύει να εισέλθει —αύριο Τετάρτη— στον πέμπτο μήνα του.

Ο κ. Μπλίνκεν άρχισε χθες Δευτέρα στη Σαουδική Αραβία την πέμπτη περιοδεία του στην περιοχή από το ξέσπασμα του πολέμου και σήμερα αναμένεται στην Αίγυπτο και στο Κατάρ, δυο χώρες που διαδραματίζουν μαζί με τις ΗΠΑ μεσολαβητικό ρόλο, προτού πάει στο Ισραήλ και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Χθες ο νέος υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Στεφάν Σεζουρνέ συνομίλησε με ισραηλινούς και παλαιστίνιους αξιωματούχος ελπίζοντας να ευνοήσει την ανακωχή και τα πράγματα να αρχίσουν να κινούνται προς «συνολική πολιτική λύση».

«Θα πεθάνουμε;»

Παράλληλα με τις διπλωματικές επαφές, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας, όπου το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε λόγο για 99 νεκρούς από χθες το βράδυ ως σήμερα το πρωί. Στο στόχαστρο μπήκαν ιδίως η Χαν Γιούνις και η Ράφα, πόλη 270.000 κατοίκων προπολεμικά που πλέον φιλοξενεί 1,3 εκατ. ψυχές.

«Καμιά τοποθεσία δεν είναι ασφαλής, καμία απολύτως. Πού θα πάμε; Τι θα κάνουμε; Αν υποτίθεται πως θα ζήσουμε, πού να πάμε;» αναρωτιόταν ο Μοχάμεντ Κοζάατ, εκτοπισμένος από τις μάχες στον βορρά, έξι μέλη της οικογένειας του οποίου, ανάμεσά τους η κόρη του, τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμούς στον νότο.

«Καθόμασταν εδώ, μαζί με τα παιδιά, και ξαφνικά ακούσαμε βομβαρδισμό. Όλη η οροφή έπεσε πάνω μας (...) άρχισα να ψάχνω τα παιδιά μου, τους αδελφούς μου, τις αδελφές μου, τα ανίψια μου. Δεν έβλεπα κανέναν τους, η σκόνη σου κάλυπτε τα μάτια (...) Βρήκα την κόρη μου, είχε τραυματιστεί», αφηγήθηκε.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως ενεπλάκη σε «μάχες εκ του συστάδην» στη Χαν Γιούνις, τη μεγάλη πόλη στο νότιο τμήμα του θυλάκου, όπου βρίσκονται, κατ’ αυτόν, ανώτερα στελέχη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Ο ηγέτης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας Γιαχία Σινουάρ, που κατάγεται από τη Χαν Γιούνις, έχει τραπεί «σε φυγή», μετακινείται «από κρυψώνα σε κρυψώνα», διαβεβαίωνε χθες Δευτέρα το βράδυ ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

Η ανησυχία εντείνεται καθώς η Ράφα, όπου βρίσκονται αχανείς πρόχειροι καταυλισμοί προσφύγων, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, θα γίνει προσεχώς ο επόμενος στόχος του ισραηλινού στρατού, που έχει ορκιστεί να «εξαλείψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, που το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση.

Έναυσμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς ήταν η άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα του κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, όταν σκοτώθηκαν 1.163 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις των αρχών.

Στις στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων του Ισραήλ έκτοτε έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας τουλάχιστον 27.478 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Εκεχειρία;

Στα τέλη Νοεμβρίου, εκεχειρία μιας εβδομάδας επέτρεψε να υπάρξει παύση των εχθροπραξιών, να μπει περισσότερη βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακο, να αφεθούν ελεύθεροι εκατό και πλέον όμηροι από τους 250 που είχαν οδηγηθεί στη Λωρίδα της Γάζας και σε αντάλλαγμα να αποφυλακιστούν παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε ισραηλινές φυλακές — και στη μια και στην αλλη πλευρά επρόκειτο κυρίως για γυναίκες και παιδιά.

Κατά τη νέα περιοδεία του στην περιοχή, ο κ. Μπλίνκεν θέλει να προωθήσει την πρόταση που καταρτίστηκε από απεσταλμένους του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ στο Παρίσι στα τέλη του περασμένου μήνα αλλά ακόμα δεν έχει εγκριθεί από τη Χαμάς, ούτε από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χαμάς, η πρόταση προβλέπει ανακωχή διάρκειας έξι εβδομάδων, την αποφυλάκιση 200 ως 300 παλαιστινίων κρατούμενων και σε αντάλλαγμα την απελευθέρωση 35 ως 40 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, καθώς και την είσοδο καθημερινά στον θύλακο 200 ως 300 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια.

Όμως η ηγεσία της Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, απαιτεί πλήρη κατάπαυση του πυρός. Κάτι που απορρίπτει η κυβέρνηση του Ισραήλ, η οποία διαμηνύει πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα τερματιστούν παρά αφού «εξαλειφθεί» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και απελευθερωθούν οι όμηροι.

«Η Χαμάς προβάλλει αξιώσεις που δεν θα αποδεχθούμε», είπε χθες Δευτέρα ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αντιμέτωποι με τη δίψα

Στο Ισραήλ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μπλίνκεν αναμένεται να ασκήσει επίσης πίεση για να αυξηθούν οι παραδόσεις τροφίμων, νερού και φαρμάκων στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, βυθισμένη σε ανθρωπιστική κρίση έπειτα από τέσσερις μήνες πολέμου.

Η κρίση αυτή είναι εξαιρετικά οξεία στον τομέα της Ράφας, όπου έχει αναγκαστεί να καταφύγει ο μισός και πλέον πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας, με χιλιάδες ακόμα ανθρώπους να φθάνουν εκεί καθημερινά για να σωθούν από τους βομβαρδισμούς και τις μάχες.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι άνθρωποι που φθάνουν στη Ράφα δεν έχουν παρά 1,5 ως 2 λίτρα νερό την ημέρα για να πιουν, να μαγειρέψουν και να πλυθούν και τα κρούσματα διάρροιας μεταξύ των παιδιών αυξάνονται ραγδαία.

Ακόμα χειρότερα για τους άμαχους, το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) βλέπει χώρες που συνεισέφεραν μεγάλο μέρος της χρηματοδότησής του, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, να την αναστέλλουν, εξαιτίας των κατηγοριών του Ισραήλ πως 12 από τους κάπου 30.000 εργαζομένους του συμμετείχαν στην επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας εξαπλώνεται στην περιοχή, με εντάσεις ανάμεσα από τη μια στο Ισραήλ και τους συμμάχους του και από την άλλη το Ιράν και τον «άξονα της αντίστασης», που συμπεριλαμβάνει, πέραν της Χαμάς, τη λιβανική Χεζμπολά, παραστρατιωτικές οργανώσεις στο Ιράκ και τους υεμενίτες αντάρτες Χούθι.

Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν την περασμένη εβδομάδα βομβαρδισμούς εναντίον τεσσάρων τοποθεσιών στη Συρία και τριών στο Ιράκ, βάζοντας στο στόχαστρο απεσταλμένους των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, και παρατάξεις προσκείμενες στην Τεχεράνη, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον. Τα αμερικανικά αντίποινα, τα οποία στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 45 ανθρώπους, καταδικάστηκαν έντονα από τη Δαμασκό, τη Βαγδάτη, καθώς και το Ιράν, ορκισμένο εχθρό των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα πλήγματα αυτά, η αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδια για τις πολιτικές υποθέσεις Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο απηύθυνε έκκληση στα κράτη «να συνεργαστούν ενεργά» για να «αποτραπεί νέα κλιμάκωση».

