Ένα 13χρονο αγόρι έχασε σήμερα τη ζωή του στο ανατολικό Λονδίνο όταν ένας 36χρονος με σπαθί σαμουράι βγήκε στο δρόμο και μαχαίρωνε αδιακρίτως τους περαστικούς.

Ο δράστης συνελήφθη ενώ πρώτα τραυμάτισε 5 ανθρώπους - ανάμεσα τους και ο 13χρονος που κατέληξε στο νοσοκομείο από τα τραύματά του.

Επιπλέον, δύο αστυνομικοί νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να απειλείται άμεσα η ζωή τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης έχει ψυχολογικά προβλήματα, έδρασε μόνος του και το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό.

Πηγή: skai.gr

