Επίθεση με σπαθί στο Λονδίνο: Νεκρό ένα 13χρονο αγόρι - Δείτε βίντεο από τον δράστη

O 13χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο από τα τραύματά του - Άλλα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν - Συνελήφθη ο 35χρονος δράστης

Επίθεση με σπαθί στο Λονδίνο

Ένα 13χρονο αγόρι έχασε σήμερα τη ζωή του στο ανατολικό Λονδίνο όταν ένας 36χρονος με σπαθί σαμουράι βγήκε στο δρόμο και μαχαίρωνε αδιακρίτως τους περαστικούς. 

Ο δράστης συνελήφθη ενώ πρώτα τραυμάτισε 5 ανθρώπους - ανάμεσα τους και ο 13χρονος που κατέληξε στο νοσοκομείο από τα τραύματά του. 

Επιπλέον, δύο αστυνομικοί νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να απειλείται άμεσα η ζωή τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης έχει ψυχολογικά προβλήματα, έδρασε μόνος του και το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό.

