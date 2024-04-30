Ένα 13χρονο αγόρι έχασε σήμερα τη ζωή του στο ανατολικό Λονδίνο όταν ένας 36χρονος με σπαθί σαμουράι βγήκε στο δρόμο και μαχαίρωνε αδιακρίτως τους περαστικούς.
Ο δράστης συνελήφθη ενώ πρώτα τραυμάτισε 5 ανθρώπους - ανάμεσα τους και ο 13χρονος που κατέληξε στο νοσοκομείο από τα τραύματά του.
🚨BREAKING— Paul Golding (@GoldingBF) April 30, 2024
Video of the attacker in Hainault this morning. He allegedly waited outside houses and attacked random residents. pic.twitter.com/VmaNvU1VOZ
Επιπλέον, δύο αστυνομικοί νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να απειλείται άμεσα η ζωή τους.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης έχει ψυχολογικά προβλήματα, έδρασε μόνος του και το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό.
