Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή καταιγίδα που σαρώνει την Καλιφόρνια, η οποία έχει προκαλέσει πτώσεις δέντρων, πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος.

Η πυροσβεστική αναφέρει ότι έχει ανταποκριθεί σε περισσότερες από 130 κλήσεις για βοήθεια, ενώ έχει πραγματοποιήσει αρκετές διασώσεις από την έναρξη του καταιγίδας.

Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι οι ισχυρές και επικίνδυνες βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και την Τρίτη με τον κυβερνήτη της πολιτείας να κηρύττει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε οκτώ κομητείες.

Η καταιγίδα οφείλεται σε ένα φαινόμενο «ατμοσφαιρικού ποταμού», ένα φαινόμενο κατά το οποίο το νερό εξατμίζεται στον αέρα και μεταφέρεται από τον άνεμο, σχηματίζοντας μεγάλα ρεύματα που ρέουν στον ουρανό όπως τα ποτάμια στην ξηρά.

Αυτή η αργή καταιγίδα είναι ο δεύτερος ατμοσφαιρικός ποταμός που πλήττει την Καλιφόρνια μέσα σε δύο εβδομάδες.

Αξιωματούχοι εξέδωσαν εντολές εκκένωσης για ορισμένες γειτονιές που βρίσκονται σε λόφους στα νότια της πολιτείας, συμπεριλαμβανομένου του Λος Άντζελες, όπου οι αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση καθώς σχεδόν 700.000 νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.us.

Δεκάδες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο flightaware.com.

Σύμφωνα με τη NWS, 13-20 εκατοστά βροχής αναμένονται να πέσουν στο Λος Άντζελες, με το σύνολο να ανέρχεται σε 35 εκατοστά βροχής σε διάστημα 48 ωρών σε διάφορες περιοχές.



Πηγή: skai.gr

