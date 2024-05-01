Οι Ρώσοι «ταπεινώνουν» τη Δύση στη Μόσχα… Έχοντας ένα γερμανικής κατασκευής άρμα μάχης Leopard σε δημόσια θέα στη ρωσική πρωτεύουσα λύγισαν το κανόνι του, ώστε να φαίνεται… ταπεινωμένο σε μια έκθεση δυτικού εξοπλισμού που κατασχέθηκε στον πόλεμο της Ουκρανίας.



Η δημόσια έκθεση στρατιωτικού υλικού από χώρες του ΝΑΤΟ που ξεκίνησε μπροστά από το Μουσείο Νίκης στη Μόσχα περιλαμβάνει 32 τεθωρακισμένα οχήματα στο πλαίσιο ενός προπαγανδιστικού σόου κατά του δυτικού εχθρού.

παραδείγματα κατασχεθέντος στρατιωτικού εξοπλισμού που καταλήφθηκε από Ρώσους στρατιωτικούς στη ζώνη ‘’’ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης’’. Συνολικά, υπάρχουν 32 αντικείμενα», δήλωσε στο TASS ο Αντρέι Λιουμπτσίκοφ, ανώτερος ερευνητής στο Μουσείο Κεντρικών Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας.Για παράδειγμα, η έκθεση παρουσιάζει το γερμανικό τανκ Leopard 2, ένα αμερικανικό Abrams, ένα μαχητικό όχημα Bradley, Μ113 και MaxxPro, ένα τουρκικής κατασκευής BMC Kirpi, ένα βρετανικό Mastiff και ένα σουηδικό όχημα μάχης CV90.Η έκθεση παρουσιάζει επίσης πυροβόλα όπλα, έγγραφα, χάρτες, εξοπλισμό και drones.

