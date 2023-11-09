Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να «λειτουργήσει ως εγγυητής» για την επίλυση της κρίσης στη Γάζα.



Σε συνάντηση με τον Ιρανό Πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας (ECO) στην πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν, Τασκένδη, ο Ερντογάν κάλεσε τον μουσουλμανικό κόσμο να ενωθεί και να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το τουρκικό προεδρικό γραφείο.

“ECO’s stance is very important for the cessation of the bloodshed in Gaza” https://t.co/lR8aiBa0x6 pic.twitter.com/yWTc5OQaHO November 9, 2023

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν επεσήμανε ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη να συμβάλει στην επίλυση του ζητήματος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη ως εγγυητής. Ο μουσουλμανικός κόσμος πρέπει να λάβει ενιαία στάση και να εντείνει την πίεση στο Ισραήλ», αναφέρεται στη δήλωση.



Οι Πρόεδροι της Τουρκίας και του Ιράν συζήτησαν την ανθρωπιστική κρίση που προκλήθηκε από την επιχείρηση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και τα βήματα που πρέπει να ληφθούν για την επίλυσή της, καθώς και διμερή και περιφερειακά ζητήματα. «Ο Πρόεδρος Ερντογάν είπε στη συνάντηση ότι ο τερματισμός της βίας του Ισραήλ θα διευκόλυνε τις προσπάθειες διασφάλισης της ειρήνης στην περιοχή και στον κόσμο γενικότερα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) πρέπει να καταβάλει προσπάθειες στην έκτακτη σύνοδό του για να βρει μια δίκαιη λύση», προστίθεται στην ανακοίνωση.



Ο OIC αναμένεται να πραγματοποιήσει σύνοδο κορυφής στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, την προσεχή Κυριακή 12 Νοεμβρίου.



President @RTErdogan attended the 16th Summit of the Economic Cooperation Organization in Uzbekistan’s capital, Tashkent. pic.twitter.com/L8PqaHLdUC — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) November 9, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.