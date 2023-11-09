Οι συγκρούσεις στην καρδιά της πόλης της Γάζας εντείνονται, με το BBC να αναφέρει, επικαλούμενο σχετική μαρτυρία, ότι μαίνονται σκληρές μάχες κοντά στο νοσοκομείο Αλ Κουντς καθώς ισραηλινά τανκς προελαύνουν προς το νοσοκομείο, όπου έχουν βρει καταφύγιο περίπου 14.000 άνθρωποι.

Υπάρχουν επίσης περίπου 100 ασθενείς στο νοσοκομείο, που η διοίκησή του είπε ότι δεν μπορούν να μετακινηθούν.



Τα περισσότερα από τα κτίρια της περιοχής όπου βρίσκεται το νοσοκομείο έγιναν στόχος του ισραηλινού στρατού στην αρχή της στρατιωτικής επιχείρησης μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.



Η περιοχή βομβαρδίστηκε σφοδρά από αέρος για μέρες. Τώρα βομβαρδίζεται από τη θάλασσα και από μονάδες πυροβολικού στο έδαφος. Χιλιάδες εκτοπισμένοι χρησιμοποίησαν το προαύλιο του νοσοκομείου ως καταφύγιο - δεν είναι γνωστό πόσοι παραμένουν ακόμα εκεί.



Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία στη Γάζα ως «ασπίδα» για τις σήραγγες και τους μαχητές της.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός»

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός» ξεκαθάρισε επίσης ο IDF. «Υπάρχουν τακτικές, τοπικές παύσεις για ανθρωπιστική βοήθεια για πολίτες της Γάζας. Αυτές οι τακτικές παύσεις είναι περιορισμένες σε χρόνο και περιοχή. Παρέχουμε επίσης ανθρωπιστικούς διαδρόμους για τους αμάχους στη Γάζα για να μετακινηθούν προσωρινά νότια σε ασφαλέστερες περιοχές όπου μπορούν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια» τονίζεται.



«Ο πόλεμος μας είναι με τη Χαμάς και όχι με τον λαό της Γάζας» αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.



There is no ceasefire. There are tactical, local pauses for humanitarian aid for Gazan civilians. These tactical pauses are limited in time and area. We are also providing humanitarian corridors for civilians in Gaza to temporarily move south to safer areas where they can receive… pic.twitter.com/qwNoYYf0QV — Israel Defense Forces (@IDF) November 9, 2023



Νωρίτερα, το Ισραήλ έδωσε ενημέρωση για τις μάχες στη Γάζα, λέγοντας ότι πήρε τον έλεγχο ενός «προπύργιου της Χαμάς» στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, δυτικά της Τζαμπαλίγια, μετά από μάχη 10 ωρών.

«Οι μηχανικοί μάχης του IDF εργάζονται για να αποκαλύψουν και να καταστρέψουν τις τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των σηράγγων. Η αποθήκευση νερού και οξυγόνου που ανακαλύφθηκε μέσα στις σήραγγες υποδηλώνει τις προετοιμασίες της Χαμάς για παρατεταμένες παραμονές υπόγεια. 130 είσοδοι τούνελ έχουν καταστραφεί από την αρχή του πολέμου» σημείωσε ο ισραηλινός στρατός.

«Δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε εξάλλου το πρωί ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν «πολλές δυσκολίες» τις οποίες αντιμετωπίζουν οι άμαχοι στον παλαιστινιακό θύλακα που βρίσκεται υπό ολοκληρωτικό πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

IDF combat engineers are currently working to expose and destroy Hamas terrorist infrastructure in Gaza, including tunnels. Water and oxygen storage discovered inside the tunnels indicates Hamas' preparations for prolonged stays underground.



130 tunnel entrances have been… pic.twitter.com/McuxQHc1b2 — Israel Defense Forces (@IDF) November 9, 2023

Το Ισραήλ «διευκολύνει την προώθηση της ανθρωπιστικής βοήθειας», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μόσε Τέτρο, υπεύθυνος για τη Γάζα του οργάνου του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας αρμόδιου για τις πολιτικές υποθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη.

«Ξέρουμε πως η κατάσταση των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας δεν είναι εύκολη», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ βομβάρδισε εκ νέου χθες την πόλη της Γάζας όπου μαίνονται μάχες στο έδαφος ανάμεσα σε Ισραηλινούς στρατιώτες και μαχητές ης Χαμάς, ωθώντας χιλιάδες αμάχους να διαφύγουν προς το νότιο τμήμα του πολιορκούμενου παλαιστινιακού θύλακα.

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς από πλευράς της ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε τρία ισραηλινά οχήματα και μια μπουλντόζα κοντά στο στρατόπεδο Αλ Σατί και δύο τανκς σε περιοχές βόρεια της πόλης της Γάζας.

The 252nd Division is conducting ground operations in Gaza, securing the area of Beit Hanoun by eliminating:

🎯 Terrorists

🎯 Subterranean tunnels

🎯 Hamas terrorist infrastructure



"It is our duty to restore peace and security to our civilians.”

— Commanding officer of the 252nd… pic.twitter.com/SkWLA14V0L — Israel Defense Forces (@IDF) November 8, 2023



Από πλευράς τους, οι Ταξιαρχίες Αλ Κουντς – η στρατιωτική πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ – ισχυρίστηκαν ότι βομβάρδισαν ισραηλινά οχήματα στο οικοδομικό συγκρότημα Ανσάρ στην πόλη της Γάζας.Υποστήριξαν επίσης ότι εκτόξευσαν ρουκέτες στην ισραηλινή πόλη Ασντόντ, όπου ακούστηκαν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής.Έπειτα από βομβαρδισμούς ενός και πλέον μήνα, εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, παραμένουν εγκλωβισμένοι στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, το τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα όπου ο ισραηλινός στρατός επικεντρώνει την επίθεσή του.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι από τα 2,4 εκατομμύρια κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο.

