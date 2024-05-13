Άγρια οπαδική επίθεση στη Θεσσαλονίκη – Τους χτύπησαν ενώ έκαναν τζόκινγκ και τους άφησαν αιμόφυρτους

Άγρια οπαδική επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη και, συγκεκριμένα, στην περιοχή της Σκάλας Μηχανιώνας, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessToday.gr δύο άτομα που έκαναν τζόκινγκ με μπλούζες με διακριτικά ομάδας δέχθηκαν επίθεση λίγο πριν τις 22.30, από ομάδα 13 ατόμων. Οι δράστες τους έριξαν στο έδαφος και τους ξυλοκοπούσαν με μανία, ενώ φεύγοντας πήραν τις μπλούζες ως… λάφυρα της επίθεσης.

Τα δύο θύματα ηλικίας 37 και 40 ετών σε σοκ ενημέρωσαν την αστυνομία, ενώ στον έναν από τους δύο προκλήθηκαν τραύματα από χτυπήματα στο κεφάλι.

