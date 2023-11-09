Πυραυλική επίθεση από drone δέχθηκε κτίριο στην πόλη Ελιάτ, στο Ισραήλ.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε νωρις το απόγευμα της Πέμπτης και ερευνάται από τον IDF ως προς την προέλευσή της.

Οι ισραηλινές αρχές έχουν ενημερώσει τους πολίτες να απομαικρυνθούν από την περιοχή και να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας.

Σε αρχικό στάδιο, οι Ισραηλινοί εξέταζαν την υπόθεση ως έκρηξη και «περιστατικό ασφαλείας». Όπως αοδείχθηκε, ωστόσο, ήταν επίθεση από drone.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.