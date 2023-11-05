Ερντογάν: Νέα επίθεση στο Ισραήλ - Είναι καθήκον μας να καταδιώξουμε τους δολοφόνους

Νέα επίθεση κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε ο Ταγίπ Ερντογάν λίγο πριν την επίσκεψη στην Τουρκία του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Άντονι Μπλίνκεν, αναφέροντας ότι «είναι καθήκον της Τουρκίας να σταματήσει την αιματοχυσία στη Γάζα».

Μιλώντας σε τοπική τελετή εγκαινίων στην επαρχία Ρίζε της Μαύρης Θάλασσας, ο Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία έχει υποχρέωση να «σώσει τους Παλαιστίνιους από την καταπίεση του Ισραήλ».

«Είναι καθήκον μας να σταματήσουμε την αιματοχυσία στη Γάζα, η οποία διεξάγεται μπροστά στα μάτια της διεθνούς κοινότητας», είπε ο Τούρκος πρόεδρος και πρόσθεσε «κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε περισσότερα από όσα είναι ορατά».

Ταυτόχρονα, ο Ερντογάν διαμήνυσε ότι «η Τουρκία δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τους αδελφούς και τις αδελφές της στη Γάζα. Είναι ιστορική μας ευθύνη να φωνάξουμε τα εγκλήματα όσων υποστηρίζουν αυτήν την ανήθικη, αδίστακτη, κατάπτυστη σφαγή».

«Είναι ανθρωπιστικό μας καθήκον να καταδιώξουμε τους δολοφόνους που αφαιρούν τις ζωές παιδιών, μητέρων και αθώων ανθρώπων σε όλα τα παλαιστινιακά εδάφη, καθώς και τους κλέφτες που λεηλατούν τις περιουσίες των καταπιεσμένων», δήλωσε ο Ερντογάν στο Χ την Κυριακή.

«Επιπλέον, είναι ιστορική μας ευθύνη να επισημαίνουμε τα εγκλήματά τους οπουδήποτε συναντάμε αυτούς που υποστηρίζουν τους δράστες αυτής της ανήθικης, άκαρδης και απεχθούς σφαγής», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

