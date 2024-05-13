Ένας από τους πιο διαβόητους διακινητές ανθρώπων στην Ευρώπη, ο οποίος καταζητείτο από την Interpol, συνελήφθη στο Ιρακινό Κουρδιστάν, μετά από έρευνα του BBC.

Ο Μπαρζάν Ματζίντ συνελήφθη στο Ιρακινό Κουρδιστάν το πρωί της Κυριακής, δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος.

Για αρκετά χρόνια, αυτός και η συμμορία του συμμετείχαν σε λαθρεμπόριο ανθρώπων με βάρκες και φορτηγά κατά μήκος της Μάγχης. Το BBC εντόπισε τον Ματζίντ, γνωστό και ως Scorpion, στην πόλη Sulaymaniya, όπου ομολόγησε ότι είχε μεταφέρει χιλιάδες μετανάστες σε όλο το κανάλι.

«Ίσως χίλιες, ίσως 10.000. Δεν ξέρω, δεν μέτρησα», είπε.

Ανώτερο μέλος της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν είπε ότι οι αξιωματούχοι μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν τα ευρήματα του BBC για να εντοπίσουν τον Ματζίντ.

«Ήταν στις 7 το πρωί σήμερα που η σύλληψη έγινε έξω από το σπίτι του, τον συνέλαβαν τη στιγμή που βγήκε από το σπίτι και τον συνέλαβαν χωρίς κανένα σοβαρό πρόβλημα», είπε ο αξιωματούχος.

«Τώρα εξετάζουμε τις κατηγορίες εναντίον του εδώ κυρίως, και στη συνέχεια θα συζητήσουμε με την ευρωπαϊκή αστυνομία και τους εισαγγελείς που θέλουν να τον ανακρίνουν».

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA) επιβεβαίωσε επίσης τη σύλληψη.



Μεταξύ 2016 και 2021, η συμμορία του Scorpion πιστεύεται ότι έλεγχε μεγάλο μέρος του εμπορίου λαθρεμπορίας ανθρώπων μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένου Βασιλείου.

Διετής διεθνής αστυνομική επιχείρηση οδήγησε σε καταδίκες για 26 μέλη της συμμορίας σε δικαστήρια στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και το Βέλγιο.

Αλλά ο ίδιος ο Scorpion απέφυγε τη σύλληψη και τράπηκε σε φυγή.

Ερήμην του, δικάστηκε σε βελγικό δικαστήριο και καταδικάστηκε για 121 κατηγορίες για λαθρεμπόριο ανθρώπων. Τον Οκτώβριο του 2022, καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 968.000 ευρώ.

Σε προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το BBC μαζί του, ο Ματζίντ είχε επιδείξει ελάχιστη συμπάθεια για τους πνιγμένους μετανάστες. «Ο Θεός [το γράφει] όταν πρόκειται να πεθάνεις, αλλά μερικές φορές αυτό είναι δικό σου λάθος», είπε. «Ο Θεός δεν λέει ποτέ «πήγαινε μέσα στη βάρκα».

«Κανείς δεν τους ανάγκασε. Ήθελαν», είπε. «Παρακαλούσαν τους λαθρέμπορους, «Σας παρακαλώ, κάντε το για εμάς». Μερικές φορές οι λαθρέμποροι λένε, "Μόνο για χάρη του Θεού, θα τους βοηθήσω". Και μετά παραπονιούνται, λένε, «Α, αυτό, εκείνο...» Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια».

Η Ann Lukowiak από την εισαγγελία του Βελγίου χαιρέτισε την είδηση της σύλληψής του.

«Επιτέλους έχουμε την ευκαιρία να δούμε την απονομή δικαιοσύνης σε αυτή την υπόθεση, να αντιμετωπίσει άμεσα τα εγκλήματά του και να λογοδοτήσει για αυτά».



Πηγή: skai.gr

