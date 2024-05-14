Ολονύκτια διαμαρτυρία στα Προπύλαια: Φοιτητές διαδηλώνουν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό

Μεγάλη συγκέντρωση-ολονύκτια διαμαρτυρία και συναυλία με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών, πραγματοποιείται στα Προπύλαια από τους Φοιτητικούς Συλλόγους της Αθήνας με τη συμμετοχή, επίσης, εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων, «για να σταματήσει η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού».

Οι χιλιάδες συμμετέχοντες στη συγκέντρωση-διαμαρτυρία απαιτούν:

«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ με τη στήριξη των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.

Να αποχωρήσουν τα ισραηλινά στρατεύματα από τη Λωρίδα της Γάζας.

Να αναγνωριστεί ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος.

Η ελληνική κυβέρνηση να αποσύρει τη στήριξή της στο κράτος-τρομοκράτη του Ισραήλ.

Να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο.

Να γυρίσει πίσω η Φρεγάτα " Ύδρα"».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας ο οποίος προέβη σε δηλώσεις.

Φοιτητές από πανεπιστήμια όλου του κόσμου στέλνουν την αλληλεγγύη τους και ενώνουν τη φωνή τους «για να σταματήσει η γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης». Μηνύματα έστειλαν φοιτητές από τα Πανεπιστήμια της Μπολόνια, του Μάντσεστερ, της Κοπεγχάγης, του Παρισιού, του Βερολίνου, της Κύπρου.

Οι φοιτητές που διαδηλώνουν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό στα Προπύλαια άφησαν δεκάδες φαναράκια στον ουρανό.

Ξεχωριστή στιγμή στη συγκέντρωση ήταν εκείνη που Παλαιστίνιοι που ζουν στην Ελλάδα χόρεψαν έναν περήφανο χορό από την πατρίδα τους σκορπώντας ρίγη συγκίνησης αλλά και αισιοδοξίας ότι «ο λαός αυτός δεν θα σκύψει το κεφάλι!».

Στη διάρκεια της εκδήλωσης εξελίσσονται, παράλληλα, διάφορες δράσεις στον χώρο των Προπυλαίων όπως εκείνη των φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών που δημιούργησαν επί τόπου μια μεγάλη τοιχογραφία εμπνεόμενοι από την αντίσταση του παλαιστινιακού λαού.

Από την πλευρά του, το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού πρόσφερε φαγητό στους παρευρισκόμενους.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε με το «ευχαριστώ» της Παλαιστίνιας Suzan Tayseer Salam, επικεφαλής της Ένωσης Παλαιστινιακών Συνδικάτων που σε τηλεφωνική επικοινωνία ένωσε τη φωνή της με τους χιλιάδες συγκεντρωμένους στα Προπύλαια.

«Από την Παλαιστίνη σας καλώ να δυναμώσουμε τον αγώνα ακόμα περισσότερο, να υψώσουμε δυνατά τις φωνές μας και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταματήσει η επίθεση κατά της Παλαιστίνης και της Λωρίδας της Γάζας, ιδιαίτερα εναντίον της Ράφας», ανέφερε ξεκινώντας τον χαιρετισμό της.

«Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του εγκλήματος που διαπράττει το κράτος - δολοφόνος του Ισραήλ, ανέφερε το στοιχείο πως αυτή τη στιγμή στη Ράφα, δηλαδή στο 20% μιας έκτασης όσο η 'Ανδρος, έχουν συγκεντρωθεί 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι που αυτή τη στιγμή απειλούνται από την πείνα και τις επιδημίες» είπε.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό της, τόνισε πως «αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη είναι ένα έγκλημα σε βάρος ολόκληρης της ανθρωπότητας, Ισραήλ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ δολοφονούν τον λαό της Παλαιστίνης» και υπογράμμισε πως «ό,τι και να κάνουν εμείς δεν θα υποκύψουμε, η Παλαιστίνη δεν θα υποκύψει, λευτεριά στην Παλαιστίνη!».

Χαιρετισμό στη συγκέντρωση απηύθυνε ο Ραχίμ Σίχα, Παλαιστίνιος φοιτητής, εκ μέρους της Γενικής Ένωσης Παλαιστινίων φοιτητών ο οποίος, μεταξύ άλλων, σημείωσε:

«Η κατάσταση στην πατρίδα μας είναι δραματική! Καθημερινά εικόνες από σφαγιασμένα παιδιά και γυναίκες έρχονται στη δημοσιότητα αποκαλύπτοντας μόνο λίγα από τα κτηνώδη εγκλήματα που διαπράττει η δολοφονική μηχανή του Ισραήλ! Αυτή την κατάσταση, όσο κι αν προσπαθούν ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ να την κρύψουν, να τη "θάψουν", να τη δικαιολογήσουν, να δικαιολογήσουν δηλαδή τα εγκλήματα του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ, έφαγαν τα μούτρα τους με τις μαζικές πορείες και αντιδράσεις των λαών, με τις μεγάλες κινητοποιήσεις των φοιτητών παγκοσμίως!».

Στην ολονύκτια διαμαρτυρία στα Προπύλαια χαιρέτισε η Νίκη Χρονοπούλου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και υποψήφια ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, η οποία μεταξύ άλλων τόνισε:

«Οι εργαζόμενοι στα Πανεπιστήμια ενώνουμε τη φωνή μας με τους φοιτητές μας, γινόμαστε όλοι μαζί ο κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας που ξεσηκώνεται και στη χώρα μας αλλά και σε δεκάδες χώρες όλου του κόσμου, ενάντια στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού.

Είμαστε ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα των εργαζομένων που δεν ανέχεται η χώρα τους να συμμετέχει στη σφαγή! Από τους λιμενεργάτες στο Λιβόρνο της Ιταλίας που αρνήθηκαν να φορτώσουν όπλα για το Ισραήλ, τους εργάτες στη Βρετανία που απέκλεισαν ισραηλινά εργοστάσια όπλων μέχρι τους εργαζομένους και τους Πανεπιστημιακούς στο Κολούμπια και σε εκατοντάδες πανεπιστήμια που αρνούνται να χαφιεδέψουν τους φοιτητές τους στις διοικήσεις! Ότι και να κάνουν το σύνθημα ''Λευτεριά στην Παλαιστίνη'' θα ακούγεται πάντα πιο δυνατά, σε όλες τις γλώσσες και σε όλες τις χώρες του κόσμου! Γι' αυτό συνεχίζουμε τον αγώνα μας απαιτώντας να σταματήσει εδώ και τώρα η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

