Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision «σημαδεύτηκε» από πολιτικές αναταραχές και διαμάχες στο Μάλμε της Σουηδίας. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο οι διαμαρτυρίες κάποιων καλλιτεχνών που θέλησαν να στηρίξουν έμπρακτα τον παλαιστινιακό λαό, αλλά κάποιοι διαγωνιζόμενοι «ανέβασαν» τη θερμοκρασία στα ύψη με την εμφάνισή τους στον τελικό.

Οι Nebulossa από την Ισπανία έκαναν αισθητή την παρουσία τους στον διαγωνισμό. Το ρούχο της Mery Bas ήταν ένα διάφανο δαντελένιο κοστούμι με φαρδύ παντελόνι και γιγαντιαίους ώμους, το οποίο σχεδιάστηκε από τον Αμερικανό σχεδιαστή, Michael Costelloe, και ήταν διακοσμημένο με πάνω από 100.000 μικροσκοπικά κρύσταλλα. Οι δύο άνδρες χορευτές των Nebulossa, εν τω μεταξύ, στην αρχή είχαν κομψά μαύρα κοστούμια, αλλά σύντομα τα αφαίρεσαν και έμειναν μόνο με τους κορσέδες και τα εσώρουχά τους.

Πάντως, οι στίχοι του τραγουδιού είναι αυτοβιογραφικοί και επινοήθηκαν ως αυτοθεραπεία από τη Mery Bas, η οποία είχε ανάγκη να εκφραστεί για να αποτινάξει όλα τα συναισθήματα διάκρισης που ένιωσε επειδή είναι μια γυναίκα με ελεύθερο πνεύμα.

Κοντά στην τραγουδίστρια βρέθηκαν καλλιτέχνες από τη Σλοβενία, τη Φινλανδία, την Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι άφησαν τους θεατές με το στόμα ανοιχτό με τις «πικάντικες» επιδείξεις τους κατά τη διάρκεια του σόου που συζητήθηκε ευρέως.

Και η Σλοβενία έκανε το… «θαύμα» της με τη Raiven, η οποία δεν άφησε τίποτα στη φαντασία. Η ίδια τραγούδησε το κομμάτι της «Veronika» το οποίο συνυπογράφουν ο Bojan Cvjetićanin και η Klavdija Kopina.

Επίσης, μία από τις εμφανίσεις που σίγουρα ξεχώρισαν στον μεγάλο τελικό της Eurovision ήταν και αυτή της Φινλανδίας, καθώς ο Windows95Man… γδύθηκε επί σκηνής! Ο Windows95 Man, πραγματικό όνομα Teemu Keisteri, περιγράφει τον εαυτό του ως «μια ενσάρκωση της δεκαετίας του ’90, που απελευθερώνει έναν άλλοτε δειλό οικογενειάρχη από την καθημερινότητά του».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εμφάνισή του προκάλεσε την οργή πολλών τηλεθεατών, οι οποίοι μπήκαν στο X -γνωστό ως Twitter- για να δηλώσουν ότι είναι σοκαρισμένοι που του επιτράπηκε να εμφανιστεί έτσι.

Και η Αυστρία δεν τα πήγε άσχημα στον διαγωνισμό με την 29χρονη Kaleen, 29 ετών, με το τραγούδι της «We Will Rave». Εξασφάλισε ότι όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω της κατά τη διάρκεια του σόου, καθώς εισέβαλε στη σκηνή φορώντας ένα κορμάκι…«φωτιά». Η εντυπωσιακή καλλιτέχνιδα συνδύασε το look με μπότες μέχρι το ύψος του μηρού, οι οποίες την έκαναν ακόμη πιο σέξι.

Υπήρξαν πολλά ευτράπελα και παραφωνίες κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι ο φετινός διαγωνισμός ήταν ο πιο πολιτικά φορτισμένος στα 68 χρόνια της ιστορίας του. Τη μεγάλη έκπληξη έκανε το Ισραήλ, δεδομένου ότι όλες αυτές τις ημέρες χιλιάδες διαδηλωτές «πολιορκούσαν» το Μάλμε, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Έτσι, λοιπόν, το Ισραήλ παρά τις αποδοκιμασίες στο Malmo Arena της Σουηδίας συγκέντρωσε τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία από το κοινό (323 βαθμούς) και από τη 12η ανέβηκε στην 5η θέση.

Το Nemo, ένας non-binary καλλιτέχνης, κέρδισε στον διαγωνισμό και «σάρωσε» τα πάντα στο πέρασμά του. Μέσα από το τραγούδι του, «The Code», περιγράφει το ταξίδι του μέχρι να ανακαλύψει ποιος πραγματικά είναι, παροτρύνοντας κι άλλους ανθρώπους να αναζητήσουν την ταυτότητά τους.

Πηγή: skai.gr

