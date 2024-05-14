Οι ΗΠΑ κάνουν «ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό» για να σταλούν άμεσα όπλα στην Ουκρανία

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάνει «ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό» για να παραδοθούν άμεσα όπλα και πυρομαχικά στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, οι οποίες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με νέα ρωσική επίθεση, διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ο Τζέικ Σάλιβαν, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας θα ανακοινωθεί «εντός των προσεχών ημερών», ώστε να επιταχυνθεί «ο ρυθμός των παραδόσεων», πρόσθεσε ο κ. Σάλιβαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Ρωσία εξαπέλυσε την Παρασκευή ευρείας κλίμακας επιχείρηση στην ουκρανική περιφέρεια Χάρκοβο (βορειοανατολικά). Η ομώνυμη πρωτεύουσά της, κοντά στα σύνορα, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Η επιχείρηση αυτή, που ώθησε το Κίεβο να κινητοποιήσει εφεδρείες για να στείλει ενισχύσεις, εγείρει ανησυχίες πως επίκεινται ρωσικές επιτυχίες στο πεδίο.

Η ουκρανική κυβέρνηση προειδοποιούσε επί εβδομάδες ότι η Μόσχα υπήρχε ενδεχόμενο να προχωρήσει σε επιθέσεις εναντίον παραμεθόριων περιφερειών στη βορειοανατολική Ουκρανία, εν μέσω καθυστερήσεων στις παραδόσεις όπλων και πυρομαχικών από τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου και ελλείψεων εμπειροπόλεμου προσωπικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

